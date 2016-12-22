The Guardian узнала о запросе на выдачу подозреваемых по «делу Скрипалей»

Лондон подготовил запрос в Москву на экстрадицию двух россиян, которых британское следствие подозревает в отравлении в Солсбери, знают источники The Guardian

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Британское правительство собирается подать запрос в Россию о выдаче двух россиян, подозреваемых в отравлении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, в результате которого пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службах безопасности страны.

По информации издания, запрос подготовлен и готов к подаче. Как считает британское следствие, двое предполагаемых отравителей успели сбежать в Россию, сообщил ранее телеканал CNN.

Как отмечает The Guardian, запрос подготовлен после нескольких месяцев тщательного расследования, в результате которого удалось отследить передвижение двух россиян с момента их въезда на территорию страны и до возврата в Россию. Имена подозреваемых не называются.

Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль расследуется совместно с более поздним отравлением, которое произошло в Эймсбери, сообщила ранее Daily Mail. Речь идет об отравлении в конце июня тем же нервно-паралитическим веществом двух британцев — Чарли Роули и Дон Стерджес. Роули выжил, Стерджес скончалась.

Лондон обвинил в причастности к отравлению Скрипалей Россию, уверяя, что при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое в свое время разрабатывалось в СССР и России. Москва свою причастность отрицает. Истории с отравлениями в Солсбери и Эймсбери стали причиной обострения отношений между Россией и Великобританией. Стороны обменялись дипломатическими санкциями.

The Guardian прогнозирует, что запрос Лондона об экстрадиции останется без ответа, что обострит дипломатический скандал между странами.