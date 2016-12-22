ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,26 63,21 EUR Нал. 74,10 73,00 USD Бирж. 63,63 +0,30 EUR Бирж. 73,58 +0,35 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6971,70 -42,30 IMOEX 2296,02 -0,09% RTSI 1136,50 -0,75% Brent 74,00 +1,69% DJIA 25456,21 -0,03% Nasdaq 7831,84 +0,25%
Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России
Лента новостей
Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 18:39, РБК и Schneider Electric Глава банка JPMorgan назвал биткоин мошенничеством 18:21, Крипто Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана 18:20, Политика Греция получила последние €15 млрд помощи от Еврогруппы 18:13, Экономика UC Rusal законсервирует завод из-за санкций 17:53, Бизнес Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России 17:47, Политика Опасное упрощение: почему иногда лучше с коррупцией, чем без нее 17:44, Мнение Актриса Анна Соколова умерла в театре во время репетиции 17:42, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:40, РБК и Schneider Electric Москва ответила Афинам на высылку российских дипломатов 17:40, Политика Министр опроверг рост тарифов ЖКХ для россиян из-за повышения НДС 17:39, Общество Гройсман назвал способ избежать зависимости от российского газа 17:36, Политика Голодец назвала сроки решения вопроса о продаже пива на стадионах 17:35, Общество Заедать стресс: можно ли взять привычку под контроль 17:34, Спецпроект РБК PINK Китай объявил о новых пошлинах на товары из США: рынок пошел вниз 17:25, Quote ЦБ прокомментировал планы повышения тарифов ЖКХ вслед за НДС 17:23, Экономика Появилось видео последствий взрыва в Болонье 17:23, Общество Владимир Винокур сообщил о смерти матери 17:18, Общество Россиянка Светлана Кузнецова выиграла первый турнир с 2016 года 17:16, Спорт Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник рассказал о поступлении в МГУ 17:12, Общество Стадионы ЧМ-2018 в семи городах передадут регионам 17:09, Общество Летевший в Москву борт British Airways вернулся в Лондон из-за поломки 16:59, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 16:58, РБК и Сбербанк Опубликовано видео момента взрыва грузовика в итальянской Болонье 16:54, Общество Как еще заработать на криптовалюте: Bitmain сделал Wi-Fi роутеры-майнеры 16:51, Крипто Суд отклонил иск пострадавшей из-за блокировки Telegram компании к РКН 16:49, Общество СМИ сообщили о более 50 пострадавших при взрыве около Болоньи 16:49, Общество Самолеты НАТО 8 раз за неделю поднимались для сопровождения ВКС России 16:49, Политика
Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России
Политика, 17:47
0
Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России
Суд признал Юрия Стилве виновным в том, что он собирал данные об инфраструктуре Национальных вооруженных сил в интересах российских спецслужб. Подсудимый признал свою вину и раскаялся
Юрий Стилве во время суда (Фото: rus.lsm)

В Латвии суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу России. Гражданина Латвии Юрия Стилве, проживающего в граничащем с Россией Алуксненском крае, признали виновным в том, что он собирал сведения, касающиеся Национальных вооруженных сил страны, в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает латвийская телерадиокомпания LSM.

Видземский районный суд в Мадоне приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Помимо этого осужденный 3,5 года будет находиться под надзором.

На Украине 84-летнего ученого приговорили к 12 годам за шпионаж на Россию
Политика

Дело в отношении Стилве было заведено в прошлом году. По версии следствия, латвиец, проживавший в Алуксне и являющийся хозяином фермы, был завербован на территории России сотрудником российской спецслужбы. Стилве, как установило следствие, собирал и передавал российским спецслужбам данные об инфраструктуре Национальных вооруженных сил страны и другие сведения.

Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии
Политика

Подсудимый находился под арестом с декабря прошлого года. Его адвокат Инесе Шулте сообщила, что ее подзащитный был освобожден в зале суда, добавляет Delfi.

В конце июля на Украине осудили 84-летнего ученого Мехти Логунова также за шпионаж в пользу России. Он был арестован в 2017 году по подозрению в том, что на него работала группа из 18 человек, которая собирала сведения о военных объектах, а также работе Харьковского физико-технического института, в том числе о местах хранения радиоактивных отходов. Логунова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Латвия , шпионаж , спецслужбы
Главное
Москва ответила Афинам на высылку российских дипломатов Политика
Материалы по теме
На Украине 84-летнего ученого приговорили к 12 годам за шпионаж на Россию Политика
Представитель Киева обвинила Россию в «причастности к шпионажу» в ОБСЕ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter