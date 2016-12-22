Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России

Суд признал Юрия Стилве виновным в том, что он собирал данные об инфраструктуре Национальных вооруженных сил в интересах российских спецслужб. Подсудимый признал свою вину и раскаялся

Юрий Стилве во время суда (Фото: rus.lsm)

В Латвии суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу России. Гражданина Латвии Юрия Стилве, проживающего в граничащем с Россией Алуксненском крае, признали виновным в том, что он собирал сведения, касающиеся Национальных вооруженных сил страны, в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает латвийская телерадиокомпания LSM.

Видземский районный суд в Мадоне приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Помимо этого осужденный 3,5 года будет находиться под надзором.

Дело в отношении Стилве было заведено в прошлом году. По версии следствия, латвиец, проживавший в Алуксне и являющийся хозяином фермы, был завербован на территории России сотрудником российской спецслужбы. Стилве, как установило следствие, собирал и передавал российским спецслужбам данные об инфраструктуре Национальных вооруженных сил страны и другие сведения.

Подсудимый находился под арестом с декабря прошлого года. Его адвокат Инесе Шулте сообщила, что ее подзащитный был освобожден в зале суда, добавляет Delfi.

В конце июля на Украине осудили 84-летнего ученого Мехти Логунова также за шпионаж в пользу России. Он был арестован в 2017 году по подозрению в том, что на него работала группа из 18 человек, которая собирала сведения о военных объектах, а также работе Харьковского физико-технического института, в том числе о местах хранения радиоактивных отходов. Логунова приговорили к 12 годам лишения свободы.