Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии

Федеральная служба защиты Конституции Германии включила Россию, Китай и Иран в число «игроков», занимающихся шпионажем в отношении Берлина, говорится в ежегодном отчете ведомства.

В документе говорится, что российские спецслужбы вложили много финансовых и организационных ресурсов для деятельности против Германии. Ведомство подчеркивает, что такие атаки затрагивают все сферы, включая политику и экономику. «С использованием киберпространства масштабы возросли во много раз», — добавили в немецкой спецслужбе.

Там отметили, что основные усилия российских сил сосредоточены на внешней политике Германии и ее союзах с НАТО и ЕС. В числе средств, которые, по мнению немецкой спецслужбы, используются Россией для пропаганды в Германии, отнесли социальные сети, спонсируемые государством фонды и институты, а также российские государственные СМИ, включая телеканалы, радиостанции и интернет-издания.

В 2016 году глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен заявил, что обеспокоен тем, что Москва может повлиять на исход парламентских выборов в 2017 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал «бреднями» сообщения о том, что Москва собирается вмешаться в немецкие выборы.

В ходе голосования в сентябре 2017 года консервативный блок Ангелы Меркель показал худшие результаты за свою историю, получив поддержку у 33,5% избирателей.