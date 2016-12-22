ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,33 62,23 EUR Нал. 74,12 72,85 USD Бирж. 62,78 -0,29 EUR Бирж. 73,48 -0,28 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8160,40 +462,20 IMOEX 2275,08 +0,61% RTSI 1141,68 +1,04% Brent 73,81 +0,15% DJIA 25254,96 +0,84% Nasdaq 7902,70 +0,78%
Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии
Лента новостей
ФИФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту года 18:10, Спорт ЧМ-2018 испортил квартальные продажи гипермаркетов «О'Кей» 18:04, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек 17:59, Общество Суд в Москве отправил подругу депутата Жигарева под домашний арест 17:53, Общество MyEtherWallet усилила безопасность: сервис выпустил мобильное приложение 17:53, Крипто Как российские бизнесмены покупали иностранные спортивные клубы 17:50, Фотогалерея  Друзья поневоле: как сирийская война сблизила Россию и Израиль 17:47, Мнение Как клиенты «Шелл» сэкономили $139 млн за 4 года 17:44, РБК и «Шелл» Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии 17:44, Политика Гонку «Тур де Франс» приостановили из-за слезоточивого газа. Фоторепортаж 17:38, Фотогалерея  Правозащитники проверят брянскую колонию после смерти заключенного 17:34, Общество Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе» 17:26, Политика «Локомотив» объявил о переходе футболиста «Пари Сен-Жермен» 17:12, Спорт На Букеровскую премию впервые в истории номинировали комикс 17:07, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 16:54, РБК и IWC РЖД будут продавать единые билеты на поезда и самолеты 16:54, Бизнес Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье 16:52, Общество Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн 16:44, Бизнес Начальника томского главка МЧС задержали по подозрению в коррупции 16:42, Общество Минобороны ответило на сообщения СМИ об изъятии автомобилей у граждан 16:38, Общество Россиянки завоевали полный комплект наград на ЧМ по фехтованию 16:37, Спорт Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:36, РБК и Сбербанк Трамп пригрозил пошлинами ведущим «несправедливую» торговлю с США странам 16:31, Политика Умер советник Путина и бывший член ЦК КПСС Вениамин Яковлев 16:31, Общество ФАС нашла картель снегоуборщиков после рекордных осадков в Москве 16:25, Общество Цена биткоина поднялась до $8,3 тыс. 16:22, Крипто Закон о страховании средств малого бизнеса в банках прошел третье чтение 16:15, Бизнес Актер Пашинин сравнил украинцев с «колонией папуасов» 16:07, Общество
Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии
Политика, 17:44
0
Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии

Федеральная служба защиты Конституции Германии включила Россию, Китай и Иран в число «игроков», занимающихся шпионажем в отношении Берлина, говорится в ежегодном отчете ведомства.

В документе говорится, что российские спецслужбы вложили много финансовых и организационных ресурсов для деятельности против Германии. Ведомство подчеркивает, что такие атаки затрагивают все сферы, включая политику и экономику. «С использованием киберпространства масштабы возросли во много раз», — добавили в немецкой спецслужбе.

США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
Политика

Там отметили, что основные усилия российских сил сосредоточены на внешней политике Германии и ее союзах с НАТО и ЕС. В числе средств, которые, по мнению немецкой спецслужбы, используются Россией для пропаганды в Германии, отнесли социальные сети, спонсируемые государством фонды и институты, а также российские государственные СМИ, включая телеканалы, радиостанции и интернет-издания.

В 2016 году глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен заявил, что обеспокоен тем, что Москва может повлиять на исход парламентских выборов в 2017 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал «бреднями» сообщения о том, что Москва собирается вмешаться в немецкие выборы.

В ходе голосования в сентябре 2017 года консервативный блок Ангелы Меркель показал худшие результаты за свою историю, получив поддержку у 33,5% избирателей.

Теги: Германия , шпионаж
Главное
Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого» Политика
Материалы по теме
Трамп оценил степень ответственности Путина за вмешательство в выборы Политика
США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter