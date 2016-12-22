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МИД очертил круг задач своего спецпредставителя Стивена Сигала
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МИД очертил круг задач своего спецпредставителя Стивена Сигала
Политика, 13:46
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МИД очертил круг задач своего спецпредставителя Стивена Сигала
Как спецпредставитель МИДа по гуманитарным связям с США актер Стивен Сигал будет заниматься проектами в области культуры и искусства, а также помогать сохранению памятных мест, связанных с Россией, в Америке
Стивен Сигал (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Американский актер Стивен Сигал на должности спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских отношений займется проектами в сфере культуры, образования и спорта, а также будет вести работу по сохранению связанных с Россией памятных мест в США. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

«Предполагается, что в новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов», — говорится в документе.

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Кроме того, Стивен Сигал в качестве спецпредставителя МИД России займется популяризацией наследия Русской Америки и других «страниц нашей общей истории», поясняет МИД.

О назначении Сигала спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США дипломатическое ведомство сообщило 4 августа. Министерство отмечало, что денежное вознаграждение за свою работу Сигал получать не будет.

У Сигала с ноября 2016 года есть российское гражданство. Кроме того, у него есть гражданство США, а также сербский паспорт.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, получить российское гражданство хотел сам актер, который «настойчиво» обращался с этой просьбой в течение продолжительного времени.

После назначения на должность спецпредставителя России Сигал заявил, что «очень серьезно» относится «к этой чести». «Надеюсь, что мы сможем достичь мира, гармонии и положительных результатов в мире», — написал он в своем Twitter.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Стивен Сигал , МИД России , дипломатия , США Россия
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