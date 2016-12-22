Макфол назвал назначение Сигала спецпредставителем России жестом отчаяния

Назначение актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России бывший американский посол в Москве Майкл Макфол охарактеризовал словами «отчаянно» и «интересно»

Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на назначение американского актера Стивена Сигала спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям с США словом «отчаянно».

Об этом он написал в своем Twitter в ответе на сообщение российского МИДа.

В следующем твите Макфол задал вопрос, является ли Сигал гражданином России. «Это будет «интересным»: Россия назначила Стивена Сигала специальным представителем по улучшению отношений с Америкой».

О назначении Сигала МИД сообщил 4 августа. «Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — говорилось в сообщении ведомства.

При этом в МИДе подчеркнули, что Сигал будет работать на общественных началах без денежного вознаграждения. ​Сам актер заявил, что у него всегда было желание сделать что-то для улучшения российско-американских отношений. «Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен», — заявил актер.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году. При вручении ему паспорта ​президент Владимир Путин сказал, что российское гражданство облегчит Сигалу реализацию его профессиональных планов. Помимо российского и американского гражданства, он имеет сербский паспорт.



