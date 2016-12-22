Стивен Сигал рассказал о серьезном отношении к должности в МИД России

Американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, рассказал, что серьезно относится к полученной им должности в МИД России.
«Я глубоко потрясен и польщен назначением специальным представителем российского Министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США. Надеюсь, что мы сможем достичь мира, гармонии и положительных результатов в мире. Я очень серьезно отношусь к этой чести», — написал он в своем Twitter.
Ранее Сигал через своего представителя сообщил, что и ранее работал в этом направлении, но «не имел официального статуса».
Как сообщал МИД, задачей Сигала станет «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере». Речь идет в том числе о взаимодействии стран в сфере культуры, искусства, молодежных обменов и т.д.
В ведомстве отметили, что за должность Сигала не предполагается общественное вознаграждение. «В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — добавили в МИД.
Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года.