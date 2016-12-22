Сигал поблагодарил МИД за назначение спецпредставителем по связям с США

Американский актер Стивен Сигал выразил благодарность МИДу России за назначение спецпредставителем по вопросам гуманитарных отношений между Москвой и Вашингтоном. Слова актера передал его представитель в России Анар Рейбанд, сообщает ТАСС.
«Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально», — процитировал Рейбанд слова Сигала.
По данным МИД, задачей Сигала станет «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов». При этом актер не будет получать денежного вознаграждения, так как он займет общественно-политическую должность, которую можно сравнить «с функциями послов доброй воли ООН».Сигал получил российский паспорт в ноябре 2016 года. Президент Владимир Путин при вручении актеру документа заявлял, что это «признак постепенной нормализации межгосударственных отношений». Также у Сигала есть гражданство США и Сербии.