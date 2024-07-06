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Политика ,  
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Власти Киргизии назвали детали сорванного госпереворота

Бишкек снова доложил о срыве мятежа — в этот раз он должен был начаться со спортивных соревнований 31 августа. Эксперты отмечали: власти разоблачают перевороты каждые полгода, это связано с усилением персоналистского режима
Бишкек, Киргизия
Бишкек, Киргизия (Фото: Владислав Ногай / ТАСС)

Подозреваемые в планах насильственного захвата власти в Киргизии хотели организовать спортивное мероприятие неподалеку от Бишкека в День независимости 31 августа, чтобы собрать молодежь со всей республики. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (КГНБ), передает 24.kg.

«Подозреваемые под влиянием отдельных деструктивно настроенных политических сил несколько месяцев вынашивали планы по насильственному захвату власти, путем дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и организации массовых беспорядков в Бишкеке, сопряженных с гибелью граждан», — утверждает ведомство.

Как считает ГКНБ, на мероприятие планировали пригласить некоторых лидеров оппозиции для провокации толпы к пешему маршу к центру Бишкека, а на пути следования людей были задуманы поджоги, погромы, вооруженное сопротивление милиции и массовые беспорядки. Кроме того, продолжили в ведомстве, группа лиц должна была захватить спортивно-стрелковый полигон, похитить оружие и применить его против силовиков для эскалации.

Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Фото: Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

У подозреваемых в планах свергнуть власть провели обыски, ГКНБ отчиталось об обнаружении в их домах 50 штук оружия, 20 пистолетов, 255,2 тыс. боеприпасов, 200 комплектов формы силовиков, 38 бронежилетов, а также два дрона, рации, самодельные бомбы и экстремистскую литературу.

В начале этого года власти Киргизии уже объявляли о срыве попытки госпереворота, в связи с этим в редакциях нескольких СМИ прошли обыски, а перед этим об успехе силовиков в Бишкеке докладывали летом 2023 года. В беседе с РБК политолог, специалист по Центральной Азии Галия Ибрагимова отметила полугодовую цикличность «попыток переворота» и назвала ее тенденцией на усиление персоналистского режима в Киргизии.

«После революции в стране сложился тандем [президента Садыра] Жапарова и главного силовика Ташиева, который привел Жапарова к власти. Киргизия всегда считалась самой либеральной страной региона: там всегда говорили о демократических ценностях, если людям надоедала власть, они выходили на улицу и свергали ее. В обществе, похоже, было понимание, что, если Жапаров людям не понравится, с ним можно будет поступить так же», — объяснила эксперт.

Однако, продолжила она, президент начал формировать собственную вертикаль власти, оказывая давление на издания, которые расследовали деятельность Жапарова и его приближенных.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Киргизия госпереворот
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