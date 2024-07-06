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Политика ,  
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Бывший зам Шойгу опровергла информацию о своем отъезде во Францию

Экс-замминистра обороны Шевцова опровергла сведения о своем отъезде во Францию
Татьяна Шевцова сообщила, что находится в Москве. Ранее «Царьград» писал об ее отъезде во Францию после арестов сотрудников Минобороны. Экс-чиновницу отправили в отставку с поста замминистра обороны 17 июня
Татьяна Шевцова
Татьяна Шевцова (Фото: kremlin.ru)

Бывший заместитель министра обороны Татьяна Шевцова опровергла информацию о своем отъезде во Францию и рассказала, что находится в Москве, передает ТАСС.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все [информация об отъезде во Францию] — неправда» — сказала она.

Об отъезде Шевцовой во Францию ранее сообщал «Царьград» со ссылкой на источники. Издание отмечало, что это произошло сразу после арестов замминистра обороны Тимура Иванова и начальника кадрового управления ведомства Юрия Кузнецова.

Шевцова занимала должность замминистра обороны с августа 2010 года. До этого она была замглавы Федеральной налоговой службы и советником министра обороны, когда оба ведомства возглавлял Анатолий Сердюков. В последнее время она курировала в Минобороны вопросы о социальном и жилищном обеспечении военнослужащих. 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Шевцовой и еще троих замминистра обороны, которые работали вместе с бывшим главой ведомства Сергеем Шойгу. Последнего сняли с должности 14 мая и назначили секретарем Совета безопасности.

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Министерство обороны Российской Федерации, Москва

За последние месяцы высокопоставленные военнослужащие становились фигурантами уголовных дел. В частности, Иванова и Кузнецова обвинили во взяточничестве. В Кремле называли последовательной работой правоохранителей противодействие коррупции и указывали на отсутствие «чисток в Минобороны».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Татьяна Шевцова Франция отставка
Татьяна Шевцова фото

Татьяна Шевцова

экс-замминистра обороны России
22 июля 1969 года
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