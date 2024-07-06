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Выборы президента США ,  
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WSJ назвала «секретное оружие» Трампа по сбору пожертвований

Сюжет
Выборы президента США
Трамп то и дело обгоняет Байдена в сборе средств, только в мае разрыв составил $141 млн против $85 млн. Как узнала WSJ, за это ответственен преданный республиканцу финансист, умеющий убедить богачей отдать больше запланированного
Дюк&nbsp;Бьюкен
Дюк Бьюкен (Фото: Carlos Alvarez / Getty Images)

Значительное увеличение сбора пожертвований на предвыборную кампанию Дональда Трампа происходит благодаря Дюку Бьюкену — бывшему менеджеру хедж-фонда и крупному спонсору Республиканской партии, который два года назад стал отвечать за финансы в Нацкомитете республиканцев, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание называет его «секретным оружием» Трампа, поскольку тот собрал для политика десятки миллионов долларов и больше прочих добился увеличения пожертвований от самых щедрых доноров республиканцев. Для выполнения задачи он обращается к своим широким связями в финансовом мире, сочетая это с настойчивым, но сдержанным подходом.

В штабе Трампа не ожидали таких крупных сумм пожертвований, выяснила WSJ. Первоначальные прогнозы были скептичными — ожидалось, что республиканец соберет вдвое меньше Байдена.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Бьюкен пришел в политику в 2015 году, он первоначально поддерживал Джеба Буша, но присоединился к команде Трампа после результатов праймериз. Победив на выборах, Трамп назначил Бьюкена послом в Испании, он проработал там с 2017 по 2021 год, уделяя особое внимание торговым, пошлинным и инвестиционным вопросам. Кроме того, он занимался увеличением взносов Испании в НАТО.

В этом году, уже работая в аппарате Нацкомитета республиканцев, Бьюкен избежал отставки вслед за увольнением своей начальницы Ронны Макдэниел. Источник WSJ рассказал, что отчасти он сохранил пост благодаря лояльности Трампу.

«У Дюка необычная способность находить общий язык с самыми разными людьми», — рассказал Висенте Читарелла, работавший с Бьюкеном.

Как отметил Скотт Бессент, работавший в Дьюкеном над предвыборной кампанией Трампа, «Магия Дьюка заключается в том, что он выманивает пожертвование, в несколько раз превышающее ту сумму, которую вы планировали внести, когда приняли его звонок, — и вы счастливы».

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Дональд Трамп

В мае Трамп собрал больше пожертвований, чем Байден: $141 млн против $85 млн. Штаб республиканца получил десятки миллионов долларов сразу после того, как 30 мая коллегия присяжных признала его виновным по делу о выплатах порноактрисе.

Выдвигаясь первый раз в 2016 году, Трамп делал популистские заявления об отказе от помощи донов и самостоятельном финансировании своей кампании, которая обошлась в $66 млн, чем завоевал расположение американцев из рабочего класса. Однако в этот раз он ничего не потратил на свою кампанию, пользуясь поддержкой миллиардеров.

Как пишет Forbes, среди наиболее щердрых его спонсоров: Тимоти Меллон (пожертвовал $76,5 млн), Линда МакМэхон ($11,1 млн), Келси Уоррен ($5,8 млн), Дайан Хендрикс ($5,5 млн) и Тимоти Данн ($5 млн).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США сбор средств предвыборная кампания
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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