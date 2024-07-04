FT узнала, как Трамп отчитал лидеров НАТО

Делегация из Киева была только единожды рада пропустить саммит НАТО — когда Трамп в 2018 году критиковал страну за страной за низкие военные расходы. Тогда себя проявил будущий генсек альянса Рютте, заставив президента «сиять»

Дональд Трамп (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На июльском саммите НАТО в 2018 году занимавший тогда пост американского президента Дональд Трамп пригрозил покинуть альянс из-за недостаточных расходов на оборону со стороны европейских союзников. Financial Times со ссылкой на источники рассказывает, что происходило за закрытыми дверьми.

Первым с критикой положения дел столкнулся генсек Йенс Столтенберг на напряженной двусторонней встрече, большая ее часть попала на видео. Трамп доказывал ему, что Соединенным Штатам «причитаются огромные суммы денег», а также высказал возмущение масштабными закупками Германией российского газа: «Страна получает энергию от человека, от которого вы хотите защититься. Нет, вы просто делаете Россию богаче». Как оценил один из присутствующих за столом, «это была засада, абсолютная засада».

Затем Трамп продолжил выступать с 15-минутной гневной речью на многосторонней встрече лидеров НАТО, на которую также пригласили делегации из Грузии и Украины. Столтенберг посовещался с немецким канцлером Ангелой Меркель и потребовал всех, кроме лидеров стран — членов НАТО, покинуть зал — в том числе делегации из Украины и Грузии. «Это, пожалуй, единственный раз, когда эти две страны были рады, что их не было на саммите НАТО», — считает один из дипломатов.

Когда двери за ушедшими участниками встречи закрылись, Трапм начал отчитывать одну страну за другой, у него были сведения о тратах на оборону каждой из них. В частности, он упрекнул Испанию, которая тратила на эти цели менее половины от необходимого 2-процентного минимума, а также Чехию — и проигнорировал попытки чешского президента Милоша Земана оправдаться слишком высоким ростом ВВП, за которым не успевают оборонные расходы.

«Это было сродни падению метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни», — пояснил источник FT.

Не все реагировали на Трампа дипломатично. Премьер Люксембурга Ксавье Беттель, чья страна тратит меньше всех на оборону в альянсе, заявил: «От имени тысячи гордых мужчин и женщин вооруженных сил Люксембурга я должен возразить против того, что вы называете нас дармоедами». Это было абсолютно неправильное решение, оценил один собеседник издания. Второй описал реакцию остальных лидеров НАТО так: «Боже мой, что он делает?», «Трамп, вероятно, даже не знает, что Люксембург является членом НАТО».

«Все закатывали глаза. И все, к чему это привело, — это еще больше разозлило Трампа», — добавил он.

Как пишет FT, некоторые лидеры попытались перехватить инициативу: Столтенберг, Меркель, французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собрались и договорились о трех вещах: «Отдадим ему должное за то, что он обратился к нам; отдадим ему должное за то, что он заставил больше стран платить; а затем пообещаем сделать больше».

Озвучил эту позицию Рютте, который к тому времени уже прославился созданием невозможных политических коалиций. По словам собеседников издания, Рютте обращался с Трампом вежливо и сумел вовремя льстить, соглашаться, отрицать, благодаря чему президент США покинул саммит «сияя».

«Из всех европейских лидеров в целом он, вероятно, один из немногих, кто сможет управлять Трампом в ближайшие годы, если Трамп снова окажется в Белом доме», — добавил собеседник FT.

В завершение саммита Трамп выступил с оптимистичной речью, назвав альянс более сильным, чем два дня назад, а также великой организацией, добившейся больших успехов.