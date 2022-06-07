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«Коммерсантъ» узнал об освобождении фигурантов дела о хищениях в ВПК

«Коммерсантъ»: Мосгорсуд освободил фигурантов дела о хищениях на ₽1,4 млрд в МКБ «Космос»
Дело о хищении 1,4 млрд руб. при поставках комплектующих для ВПК рассматривается с 2016 года, его фигурантами были 14 человек. По решению Мосгорсуда, дело будет передано в суд первой инстанции, а фигуранты освобождены под подписку
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мосгорсуд освободил из-под стражи фигурантов уголовного дела о многомиллионных хищениях у ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех») при поставках комплектующих для нужд министерств обороны ряда иностранных государств. В прошлом году районный суд оправдал подсудимых по статье об организации преступного сообщества (ОПС), в этот раз приговор был отменен в части мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».

По словам адвоката Юлии Бондаренко, защищающей главу ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова, прокуратура добивалась признания части фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК (ОПС), адвокаты — напротив, их полного оправдания.

В понедельник, по словам защитника, судьи отменили приговор в части ст. 159 УК (мошенничество) и передали дело в суд первой инстанции — Замоскворецкий — для нового рассмотрения дела. Все подсудимые подлежат освобождению под подписки о невыезде из СИЗО, где находятся по несколько лет, пишет газета.

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Фото:Марат Арустамов (Фото: АО «ЦЭНКИ»)

Уголовное дело, фигурантами которого стали 14 человек, главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило в апреле 2016 года. При этом ОПС, считает следствие, фигуранты дела создали в 2009 году для хищения средств МКБ «Компас». По версии обвинения, бывшее руководство «Компаса» через компанию «Промпоставка» и другие при выполнении коммерческих контрактов по поставкам запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта» перечислило часть денежных средств на счета фирм, являющихся фиктивными, где они были обналичены и похищены. Общая сумма похищенных средств оценивалась в 1,4 млрд руб.

В апреле прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что обвинение запросило 20 лет строгого режима для бывшего гендиректора МКБ «Компас» Мурада Сафина. Для экс-главы ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова и бывшего замгендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрия Мануйлова гособвинение запросило по 18 лет, а бывшему гендиректору ОАО «Синай» Олегу Чернову и аудитору Софье Макеевой — по 17 лет. Для остальных подсудимых — обнальщиков — от четырех до пяти лет. Сами фигуранты причастность к махинациям отрицали.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Ростех хищения Мосгорсуд ВПК
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