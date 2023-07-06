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США выразили протест из-за признания иноагентом Англо-американской школы

Госдеп: США протестуют против признания иноагентом Англо-американской школы в Москве
Вашингтон выразил протест из-за признания Англо-американской школы в Москве иноагентом. Минюст считает, что она пропагандировала ЛГБТ-отношения. В апреле школу закрыли на 90 суток после проверки прокуратуры
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

США выражают протест из-за признания Англо-американской школы в Москве иноагентом, что привело к ее закрытию, говорится в публикации Госдепа.

«Вызывает беспокойство тот факт, что российское правительство выделило — без законных оснований — признанное, пользующееся доверием и профессиональное учебное заведение таким образом», — сказано в сообщении.

Госдеп отметил, что основанная в 1949 году школа предоставляла образование как детям иностранных дипломатов, так и россиян. «В течение 74 лет Соединенные Штаты и Россия признавали нашу взаимную заинтересованность в обеспечении того, чтобы дети, находящиеся на иждивении обеих сторон, имели доступ к возможностям получения образования без ненужных помех или притеснений. Недавние действия российского правительства напрямую подорвали этот принцип», — заключили в ведомстве.

Минюст внес Англо-американскую школу в список иноагентов 30 июня. По мнению российского ведомства, она пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит госполитике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В начале апреля деятельность школы приостанавливали на 90 суток, суд счел ее виновной в правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, без такой лицензии).

В школе проводили проверку, по результатам которой прокуратура установила, что:

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  • в школе не разработаны реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения «Международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standards в соответствии с ФЗ № 273;
  • к осуществлению образовательной деятельности по программе дополнительного образования допущены педагогические работники без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации, что нарушает положения правительства № 1490 о лицензировании.

В постановлении суда говорилось, что защита указывала на отсутствие состава правонарушения, а директор школы Магомед Баширов говорил, что школой «предприняты действия, направленные на выполнение лицензионных требований», говорится в постановлении суда.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
иноагент протест Госдепартамент США Школа

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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