Суд приостановил работу Англо-Американской школы Москвы

В школе обучаются около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов. Прокуратура провела проверку в школе и выявила нарушения

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Тушинский районный суд Москвы после проведенной проверки признал «Англо-Американскую школу Москвы» виновной в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России и приостановил ее деятельность на 90 суток, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Признать Автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-Американская школа Москвы» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.19.20 КоАП России, и назначить наказание в виде приостановления деятельности общеобразовательной организации по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 1, сроком на 90 суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности», — говорится в постановлении.

Англо-Американская школа Москвы (Anglo-American School of Moscow / AAS) — международная школа, основанная в 1949 году. Школа предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста (4 года) до 12 класса. В ней обучаются около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

Прокуратура провела проверку школы 28 февраля, в результате были обнаружены следующие нарушения:

в школе не разработаны реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения Международного Бакалавриата и образовательных стандартов «Common Core State Standart» в соответствии с ФЗ № 273;

к осуществлению образовательной деятельности по программе дополнительного образования допущены педагогические работники без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации, что нарушает положения правительства № 1490 о лицензировании.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что школа осуществляла деятельность «с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)». В то же время защита указывала на отсутствие состава правонарушения, а директор школы Магомед Баширов говорил, что школой «предприняты действия, направленные на выполнение лицензионных требований», говорится в постановлении суда.

РБК обратился за комментарием в Англо-Американскую школу.

Школа расположена в районе Покровское-Стрешнево. Территория учреждения занимает площадь 6,5 га и включает в себя учебные классы, компьютерные лаборатории, стадион, библиотеку, залы для занятий танцами, гимнастикой, музыкой.

Обучение проводится на английском языке по международной учебной программе: в ее основе изучение математики, социальных дисциплин, искусства, информационных технологий. Школа аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии (New England Association of Schools and Colleges, NEASC), Советом международных школ (Council of International Schools, CIS) и образовательным фондом Международный бакалавриат (International Baccalaureate, IB).

Обучение в школе является платным. На сайте стоимость обучения за год варьируется от 1,6 млн руб. до 2,5 млн руб. в зависимости от класса. Также предусмотрен обязательный регистрационный взнос (37,5 тыс. руб.) и вступительный взнос при поступлении (750 тыс. руб.)