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Начальник ГРУ Белоруссии заявил о подготовке Запада к войне против России

Глава разведки считает, что США и ЕС превратили Польшу и страны Прибалтики в полигон, где развяжут новый конфликт против Москвы и ее союзников. НАТО в конце июня в своей концепции назвало Россию «угрозой безопасности»
Бронетехника во время учебной демонстрации в Польше
Бронетехника во время учебной демонстрации в Польше (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Страны ЕС и США готовятся к ведению боевых действий против России на восточном направлении, на территории Польши и прибалтийских государств, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ), заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал он (цитата по БелТА).

По мнению Косыгина, Польша и страны Балтии «превращаются в полигон», где Вашингтон намерен развязать «кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников». Подтверждением этого, по словам начальника ГРУ, являются проводимые на востоке Европы тренировки по переброске войск и их применению, при этом «в качестве противника рассматриваются Россия и Беларусь»; кроме того, США разворачивают в Европе систему противоракетной обороны. Косыгин также указал на заявления польских политиков о «возвращении так называемых исконно польских земель, под которыми подразумеваются западные регионы Украины и Беларуси».

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В конце июня на встрече с российским президентом Владимиром Путиным белорусский глава государства Александр Лукашенко заявил, что Минск очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». В этой связи он указал на необходимость «зеркального ответа на эти вещи», указав, что раз западные страны проводят такие тренировки, «то, наверное, что-то думают».

Североатлантический альянс на прошедшем в конце июня саммите стран-участников принял новую стратегическую концепцию, в которой назвал Россию «угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе». Страны блока согласились, что и дальше будут противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».

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Теги
Лилия Пашкова
Белоруссия НАТО война
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