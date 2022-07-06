Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы ОПЕК
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо, сообщила пресс-служба Кремля.
«Своей продолжительной и эффективной работой в ОПЕК он по праву снискал высокий международный авторитет», — написал Путин, отметив вклад Баркиндо в «создание уникального механизма взаимодействия «ОПЕК плюс», призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей черного золота.
Путин назвал Баркиндо «настоящим другом» России и попросил передать соболезнования его близким, «а также всем гражданам Нигерии».
Глава государства направил телеграмму президенту Нигерии Мохаммаду Бухари. Баркиндо был государственным деятелем этой страны.
Мохаммед Баркиндо умер вечером 5 июля, сообщил утром следующего дня глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Меле Кьяри. Ему было 63 года. Причину смерти Баркиндо Кьяри не назвал.
В день своей смерти генсек встречался с президентом Нигерии. Бухари поблагодарил его за достижения на должности генсека ОПЕК. Также Баркиндо выступил с речью на нигерийской нефтегазовой конференции в Абудже.
Баркиндо занимал должность главы ОПЕК с июля 2016 года в течение двух сроков подряд. Его полномочия должны были истечь 31 июля, новым генеральным секретарем картеля уже избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса.
В мае Баркиндо предупреждал Евросоюз на фоне введения санкций, что заменить более чем 7 млн барр. российских нефти и нефтепродуктов в сутки нечем. Он прогнозировал потрясения на нефтяном рынке из-за отсутствия такой возможности.