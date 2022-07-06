СК потребовал заочного ареста экс-директора ИНИОН Пивоварова

Юрий Пивоваров (Фото: Филипп Киреев / ТАСС)

Следственный комитет подал в Басманный суд ходатайство о заочном аресте бывшего директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате. Карточка дела опубликована на сайте суда.

В Басманном суде подтвердили РБК получение ходатайства.

Уголовное дело в отношении Пивоварова по ч. 4 ст. 159 УК было заведено в марте 2017 года. Ученый рассказывал, что его заподозрили в оформлении на работу двух сотрудников, которые на самом деле не работали, но при этом получали зарплату.

Пивоваров возглавил ИНИОН в 1998 году. 30 января 2015 года в институте произошел пожар, в результате которого пострадали тысячи книг, была разрушена часть здания. В апреле того же года Пивоварову, который на тот момент ушел с поста директора ИНИОН и занял должность научного руководителя института, было предъявлено обвинение в халатности. Он отрицал вину.

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