Глава РАН объяснил призыв к ученым «не стучать касками на Горбатом мосту»

Ученые должны высказывать позицию по вопросам науки, но в политических заявлениях «категорически нельзя» оскорблять власть, «бравируя членством в РАН», об этом в интервью РБК заявил глава академии Александр Сергеев

Александр Сергеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Неформальные объединения ученых могут существовать, они должны высказывать свою позицию по вопросам организации науки, уверен президент РАН Александр Сергеев. Однако, когда речь идет о политических заявлениях, бравировать членством в Академии не стоит, об этом Сергеев заявил в интервью РБК.

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Александр Сергеев до сих пор состоит в Клубе «1 июля», который был образован в 2013 году на волне реформы Российской академии наук. Он пояснил, что ценит участие в деятельности клуба в первое время его работы и с уважением относится к его членам, однако на посту президента РАН должен в первую очередь заботиться о единстве академии.

Ученые должны иметь возможность высказывать гражданскую позицию, подчеркнул глава РАН, но форма высказывания не должна «содержать оскорбительные для власти слова». «Бравировать тем, что ты член РАН, не стоит. Высказывать гражданскую позицию нормально, более того, к сожалению, сейчас очень многие не высказываются, а наоборот, отмалчиваются. Но не надо подставлять РАН — это не общественная организация, Академия — это государственная организация, государственная функция», заключил президент академии.

«Я со всеми дискутирую, говорю: а что, вы считаете, если мы пойдем касками стучать на Горбатом мосту или перекроем Ленинский проспект, мы что, большего добьемся? Не добьешься ни в тактическом, ни тем более в стратегическом отношении. Но нужно занимать активную позицию, расширять функционал РАН, возвращать академии подобающую ей роль, чтобы все это видели и признавали», — уверен глава РАН.

В конце февраля после начала военной спецоперации на Украине российские ученые и научные журналисты выступили против конфликта, призвали его завершить и указали на угрозу научной изоляции России от остального мира. В настоящее время у оригинального обращения более 8 тыс. подписантов, среди них действительные академики и членкорры РАН, о чем они указали при оставлении подписей. В марте Минюст включил издателя научной газеты «Троицкий вариант — Наука», которые также были инициаторами открытого письма, в список НКО-иноагентов. Предположение о том, что включение в список произошло непосредственно из-за письма высказал главред издания Борис Штерн.

Накануне, во вторник, Клуб «1 Июля» выпустил обращение, в котором потребовал привлечь к отвественности виновных в смерти заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. У Колкера, который был задержан ФСБ по подозрению в госизмене, была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы, он не мог самостоятельно питаться. После задержания, как сообщали родственники ученого, сотрудники ФСБ прямо из больницы переправили его в СИЗО «Лефортово», где через несколько дней он умер.

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В обращении клуб выражает возмущение тем, что тяжелобольной человек был помещен под стражу. «Считаем, что порядок расследования дел о государственной измене создает неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям», — отмечается в письме.

