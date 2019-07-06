В ОБСЕ отклонили поправку о «деоккупации Крыма» в резолюции по Донбассу

В ОБСЕ отклонили поправку о «деоккупации Крыма» в резолюции по Донбассу

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) отклонил поправку делегации России, которая исключила бы из текста резолюции по восточной Украине и Крыму слова о «деоккупации Крыма». Трансляция голосования участников комитета опубликована в YouTube-канале ПА ОБСЕ.

Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный отвод крупнокалиберных вооружений с обеих сторон, а также прекратить применять противопехотные мины и увеличить инвестиции в усилия по разминированию.

Помимо этого в тексте резолюции требуется «обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, вывод российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения минских соглашений». Поправка, предложенная Россией, оставляет лишь призыв к прекращению военных действий на востоке Украины.

Россия требовала исключить формулировку, так как она указывает на «крайне сомнительные и противоречивые утверждения», заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «РИА Новости».