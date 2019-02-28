Россия объявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации, что Крым завершил интеграцию в российское общество. Об этом сообщается на сайте постпредства России при ОБСЕ.

«Жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — сказал он.

Балакин добавил, заявления об «аннексии» Крыма и необходимости вернуть его Украине выражают «крайнюю степень неуважения» к населению полуострова.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ, жителей Крыма наказывают за их политический выбор. В частности, отметил он, западные страны отказывают им в визах, а на полуострове появились ограничения на работу международного бизнеса.