Bloomberg сообщил о высоком спросе на южнокорейское оружие «старой школы»

Южной Корее удалось сохранить множество производств оружия «старой школы», вроде боеприпасов и бронетехники, которое пользуется высоким спросом, пишет Bloomberg. Одной из причин агентство называет выводы из конфликта на Украине

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южнокорейские оборонные компании, такие как Hanwha Aerospace Co., LIG Nex1 Co. и Hyundai Rotem Company Ltd., производят оружие дешевле и быстрее чем США или ЕС, и на сегодняшний день оно пользуется повышенным спросом, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, это во многом связано с тем, что корейские фирмы по-прежнему производят много сухопутного оружия «старой школы», в особенности боеприпасов и бронетехники.

Генеральный директор компании Сон Джэ Ил в разговоре с Bloomberg отметил, что основной продукцией Hanwha останется более традиционное оружие, хотя компания и планирует начать разработку двигателя для истребителей шестого поколения. По его словам, чтобы удовлетворить мировой спрос, только в прошлом году Hanwha наняла сотни новых сотрудников. «США обладают 40% мировых оборонных систем, но они не могут производить все это в одиночку. Мы же ориентируемся на средневесы: САУ, бронетехнику, танки», — сказал Сон.

По данным Bloomberg, с 2022 года годовой доход Hanwha от экспорта оружия вырос в одиннадцать раз и составил $1,1 млрд; акции компании за тот же период выросли примерно на 350%. Возрождение Hanwha отражает ситуацию в мировой оборонной промышленности, пишет агентство: пока американские и большинство европейских производителей занимались разработками в области стратегического оружия, конфликт на Украине показал, что традиционное оружие все еще востребовано.

Как отмечает Bloomberg, одним из наиболее активных покупателей южнокорейского оружия стала Польша, которая с 2022 года заказала не менее 670 самоходных гаубиц К9 и 290 ракетных установок. Также Hanwha поставляет гаубицы в Египет, танки в Австралию и боеприпасы в Великобританию. «Оружие корейского производства не самое современное, но это то, чего не делают Lockheed Martin и Boeing», — отметил отставной капитан ВМС Южной Кореи и старший научный сотрудник Корейского института военных дел (KMA) Юн Сукджун.

По словам главы Hanwha, пока американские и европейские оборонные подрядчики пытаются возобновить или нарастить производство, южнокорейская компания уже предлагает покупателям преимущества не останавливавшихся производственных линий, бесперебойных цепочек поставок и более коротких сроков доставки. Так, флагманскую гаубицу K9 Hanwha может собрать примерно за 180 дней — в два-три раза быстрее, чем ее конкуренты. Стоит она около $3,5 млн, что также примерно вдвое дешевле, чем у конкурентов.

Эти преимущества являются общими для всей отечественной отрасли, включая местных конкурентов Hanwha, LIG Nex1 Co. и Hyundai Rotem Company Ltd., заявил Bloomberg профессор Азиатско-Тихоокеанского центров исследований безопасности (DKI APCSS) Лами Ким. «Южнокорейское вооружение выделяется своим достойным качеством, доступностью по сравнению с американскими и западными альтернативами, а также эффективностью его доставки», — отметил он.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) в 2023 году общемировые военные расходы выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя $2,443 трлн, или 2,3% глобального ВВП. В его ежегодном обзоре Trends In World Military Expenditure, 2023 (есть в распоряжении РБК) сказано, что этот рост стал максимальным с 2009 года и что глобальные расходы на оборону достигли самого высокого уровня, который институт когда-либо фиксировал.

«Рост глобальных военных расходов в 2023 году можно объяснить прежде всего продолжающейся войной на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке», — отмечают эксперты. Эту тенденцию они зафиксировали во всех пяти географических регионах — и сильнее всего в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке. Южная Корея, по данным SIRPI, тратит в год на оборону $47,9 млрд и находится на 11 месте по этому показателю.

С начала конфликта на Украину Сеул последовательно занимает позицию Киева, вводя санкции против Москвы и предоставляя Украине финансовую помощь. В 2023 году Сеул пообещал предоставить Киеву дополнительную помощь в размере $2,3 млрд, а президент Юн Сок Ёль не стал исключать возможность поставок оружия в случае возникновения серьезной угрозы мирному населению. Российские власти не раз осуждали помощь Украине — как финансовую, так и военную.