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Экс-главу херсонского Минздрава задержали за хищение зарплат врачей

СК: экс-главу Минздрава Херсонской области задержали по делу о хищении ₽26,5 млн
Экс-министра подозревают в присвоении средств, которые должны были пойти на зарплаты сотрудникам городской больницы. Его заключили под стражу
Обыск в доме экс-главы&nbsp;херсонского Минздрава
Обыск в доме экс-главы херсонского Минздрава (Фото: sledcom_kherson / Telegram)

В Херсонской области по делу о присвоении в особо крупном размере задержали бывшего и.о. министра здравоохранения региона, сообщается в телеграм-канале местного управления СК.

В конце марта врио главы региона Владимир Сальдо назначил главой Минздрава региона Артыша Сата, ранее работавшего в минздраве Республики Тува. До него этот пост занимал Вадим Ильичев, причины его отставки не назывались.

По информации ведомства, с сентября 2022 года по середину апреля 2023-го мужчина, пользуясь служебным положением, похитил принадлежавшие областному минздраву более 26,5 млн руб. Эти деньги должны были пойти на выплату зарплаты сотрудникам Херсонской городской клинической больницы.

Экс-главу херсонского Минздрава задержали за хищение зарплат врачей
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Против бывшего и.о. министра возбудили уголовное дело. По статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчину отправили под стражу. На кадрах обыска, опубликованных СК, видно, что в доме у экс-чиновника нашли крупную сумму наличными.

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В ноябре 2022 года по делу об экономическом преступлении задержали замглавы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву, сообщал ТАСС. По словам источника РБК, ее заподозрили в хищении бюджетных средств.

Через несколько дней ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка, а ныне рядовой Вооруженных сил России Павел Губарев сообщил, что супруга на свободе. В декабре она сообщила, что перешла на работу в «сфере цифровизации» в Москву.

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уголовное дело Херсонская область Минздрав присвоение
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