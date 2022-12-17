Замглавы правительства Херсонской области перешла на работу в Москве

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что будет работать в Москве, ее деятельность будет связана с цифровизацией

Екатерина Губарева (Фото: k_gubareva / Telegram)

Работа заместителя председателя правительства Херсонской области Екатерины Губаревой в составе кабмина завершена. Об этом сообщает администрация региона в телеграм-канале. Власти отметили, что Губарева переходит на работу в другой регион России.

«Москва, сфера цифровизации», — рассказала Губарева ТАСС, отвечая на вопрос о новом месте работы. При этом она не уточнила, куда именно переходит работать.

Власти Херсонской области напомнили, что Губарева вошла в состав военно-гражданской администрации на раннем этапе интеграции области в состав России. После того как ВСУ оставили Херсон, ВГА пришлось в кратчайшие сроки запустить Минтруда, Минцифры, Пенсионный фонд, «Почту Херсона», Службу занятости населения, МФЦ и другие структуры, отметили в администрации.

«Под руководством Екатерины Губаревой была воссоздана база данных получателей соцвыплат, уничтоженная украинскими властями весной 2022 года.

Коллектив правительства Херсонской области желает Екатерине Юрьевне успехов на новом месте работы», — говорится в сообщении администрации.

В середине ноября ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона сообщил, что Губарева после референдума, который прошел 30 сентября, покинула регион, не исполняет обязанности и не участвует в работе правительства, оставаясь лишь формально заместителем губернатора.

Позже муж Губаревой Павел Губарев уточнил, что она «была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона, и проходила лечение».

В ноябре в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении. Позднее ее муж сообщал, что чиновницу отпустили на свободу.

13 декабря ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур сообщил, что Губарева находится под домашним арестом. «Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится», — сказал собеседник агентства.

Екатерина Губарева опровергла информацию о домашнем аресте и о предъявленном обвинении в хищениях.