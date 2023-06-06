ВСУ нанесли удар британскими ракетами после разрушения Каховской ГЭС

По Новоалексеевке в Херсонской области было выпущено четыре ракеты Storm Shadow, три из них сбиты. Об ударе стало известно после прорыва плотины Каховской ГЭС

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Вооруженные силы Украины нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по поселку Новоалексеевка в Херсонской области, повреждены здания ПТУ, со ссылкой на источники сообщили ТАСС и телеканал «Таврия».

По их информации, всего было выпущено четыре ракеты, из них три сбили подразделения ПВО группировки «Днепр». Информация о погибших уточняется., добавили собеседники.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета с дальностью более 250 км. Великобритания передала Украине такие ракеты в мае. По словам источника CNN, Киев обязался не бить ими по территории России, однако власти Украины не признают вхождение в Россию Крыма и новых регионов. Российские власти решение Лондона передать Киеву дальнобойные ракеты назвали очередным «крайне враждебным шагом» и отметили, что теперь военным предстоит дать «адекватный ответ».

Об ударе британскими ракетами по гражданской инфраструктуре в Новоалексеевке стало известно после того, как утром 6 июня была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, находящаяся по течению выше Херсона. Дамба получила критические повреждения, что привело к бесконтрольному сбросу воды из Каховского водохранилища. Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов как на правом (контролируется Киевом), так и на левом (контролируется Москвой) берегу Днепра. Власти объявили эвакуацию.

В Кремле заявили, что речь идет «о преднамеренной диверсии» со стороны Киева, одна из целей которой — лишить Крым воды. Ею полуостров обеспечивает Северо-Крымский канал, забор воды в который, в свою очередь, идет из Каховского водохранилища. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после прорыва плотины возник риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

Киев назвал произошедшее терактом и обвинил в нем Москву. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские силы «подорвали конструкции» ГЭС изнутри.

Украина уже несколько месяцев заявляет о подготовке контрнаступления на новые регионы России. Весной Зеленский говорил, что оно задерживается из-за нехватки оружия и боеприпасов. Но в конце мая он объявил, что сроки наступления утверждены и Украина к нему готова.