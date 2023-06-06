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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС не помешает российской армии

Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает военным защитить левобережье Днепра
Из-за стока большого объема воды вниз по Днепру из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области оказались смыты поля и нарушена мирная инфраструктура, однако это не сильно скажется на ситуации в регионе, заверил Сальдо
Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС
Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Reuters)

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области привело к стоку вниз по Днепру большого объема воды, однако это не помешает российским военным защитить левобережье. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура. Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей», — заверил он.

Власти Новой Каховки и Запорожской области 6 июня сообщили о разрушении плотины Каховской ГЭС, которая находится по течению Днепра выше Херсона. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу на территориях в зоне угрозы затопления.

Украинское командование «Юг» и власти Украины обвинили Россию в подрыве плотины Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал эту информацию «бредом». По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрелов с украинской стороны.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зоне риска подтопления находятся 22 тыс. жителей. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС. В Новой Каховке уровень воды поднялся уже на 10 м, уточнил глава города Владимир Леонтьев. Он рассказал, что людей вывозят автобусами. По его словам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня.

Сальдо неоднократно заявлял об ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС с целью затопить территорию региона. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции. Тогда же Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии.

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Владимир Сальдо Каховская ГЭС Херсонская область Днепр
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