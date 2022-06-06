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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении на Украине американской РЛС

Минобороны: авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию в районе Северска
Радиолокационная станция AN/TPQ-50
Радиолокационная станция AN/TPQ-50 (Фото: U.S. Army / Wikipedia)

За минувшие сутки российская авиация уничтожила в Северске, находящемся под контролем ДНР, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которую Украине передали США. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Радиолокационные станции AN/TPQ-50 начали поступать на Украину в 2014 году. Они предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

По словам Конашенкова, в результате ударов авиации на Украине также уничтожены «более 150 националистов», два пункта управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в ДНР, танки и бронеавтомобили.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Кроме того, заявил представитель ведомства, российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 недалеко от Славянска, уничтожили 13 беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, а также нанесли удар по заводу под Харьковом, где ремонтировалась бронетехника вооруженных сил Украины.

27 мая Конашенков отчитался об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования крупного склада со 155-мм снарядами к американским гаубицам M-777 в селе Раздоловка в Донбассе, а за несколько дней до этого — партии вооружения и техники в Житомирской области, поставленной из США и Европы.

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США и другие западные страны активизировали поставки вооружений на Украину после начала российской военной операции 24 февраля. Киев неоднократно говорил, что нуждается в этом для защиты. Москва обвиняет Запад в «накачке Украины оружием» и считает, что такие действия ведут к эскалации.

Теги
Минобороны Северск Военная операция на Украине Игорь Конашенков
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