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Политика ,  
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Сенатор США рассказал о просьбе Зеленского поставить новые вооружения
Лидер объединения проукраинского лобби в США, сенатор Роберт Потман доложил конгрессу США о визите на Украину. По его словам, он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны поставки оружия Киеву
Роберт Потман (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Владимир Зеленский обсуждал с американским сенатором Робертом Портманом поставку вооружений на Украину. Об этом сам сенатор рассказал в конгрессе США, выступая перед коллегами с докладом о своем визите на Украину. Видеозапись выступления размещена в Twitter Портмана.

«Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, но также говорил об их потребностях в системах вооружения. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и о попытках [России] заглушить сигналы телевизионных вещательных систем Украины — с тем чтобы посеять семена раздора среди жителей Донбасса», — рассказал Портман.

Он также сообщил, что провел «открытую и детальную» беседу с новым министром обороны страны Русланом Хомчаком о том, чем Соединенные Штаты могут помочь украинской армии. «Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете сената по делам Вооруженных сил и администрацией [президента Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — добавил Портман.

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По его словам, он также обсудил с Зеленским «некоторые идеи», которые помогут противостоять пропаганде, помехам и дезинформации со стороны России, и связался с Госдепартаментом по поводу этих идей.

Сенатор также рассказал коллегам, что обсудил судьбу задержанных Россией в Керченском проливе моряков.

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Сенатор также заявил, что со встречи с Зеленским ушел «впечатленным» и «воодушевленным». «Он умный и интересный», — сказал он, оценивая свою беседу с новым президентом Украины.

Роберт Портман — республиканец, младший сенатор от штата Огайо. Вместе с сенатором от штата Иллинойс, демократом Диком Дурбиным в 2015 году он создал в сенате США межпартийное объединение (кокус) в поддержку Украины. В этих штатах США существуют сильные общины выходцев с Украины.

Автор: Наталья Демченко
Теги: вооружения, Владимир Зеленский, Донбасс, американское оружие
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