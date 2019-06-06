Сенатор США рассказал о просьбе Зеленского поставить новые вооружения

Лидер объединения проукраинского лобби в США, сенатор Роберт Потман доложил конгрессу США о визите на Украину. По его словам, он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны поставки оружия Киеву

Роберт Потман (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Владимир Зеленский обсуждал с американским сенатором Робертом Портманом поставку вооружений на Украину. Об этом сам сенатор рассказал в конгрессе США, выступая перед коллегами с докладом о своем визите на Украину. Видеозапись выступления размещена в Twitter Портмана.

«Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, но также говорил об их потребностях в системах вооружения. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и о попытках [России] заглушить сигналы телевизионных вещательных систем Украины — с тем чтобы посеять семена раздора среди жителей Донбасса», — рассказал Портман.

Он также сообщил, что провел «открытую и детальную» беседу с новым министром обороны страны Русланом Хомчаком о том, чем Соединенные Штаты могут помочь украинской армии. «Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете сената по делам Вооруженных сил и администрацией [президента Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — добавил Портман.

По его словам, он также обсудил с Зеленским «некоторые идеи», которые помогут противостоять пропаганде, помехам и дезинформации со стороны России, и связался с Госдепартаментом по поводу этих идей.