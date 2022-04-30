Вучич назвал конфликт на Украине «не региональным, а мировым»
Происходящее на Украине — не региональный, а «мировой экономический и политический конфликт», заявил президент Сербии Александр Вучич, передает RTV.
Жители страны еще до конца не поняли, что происходит в Европе и почему, к примеру, товары в Сербии дорожают, отметил он. По словам президента, все избегают слов о «мировом конфликте», и никто не говорит гражданам правду о причинах инфляции.
Глава государства заверил, что власти делают все возможное, чтобы жители как можно меньше ощущали на себе последствия конфликта, в том числе контролирует цены на топливо.
«Это все импортируемая инфляция, потому что цены на сталь, газ, нефть, удобрения растут. Это проникает в [цены] на всю сельскохозяйственную продукцию», — пояснил Вучич. Он попросил население «понять и увидеть, как много государство делает каждый день, чтобы сохранить уровень жизни».
Президент сказал, что 6 мая выступит с более подробным заявлением о санкциях против России. Он подчеркнул, что в международной политике не существует понятия «дружба», есть лишь собственные интересы стран. «Я буду принимать решения в интересах Сербии, а не Востока или Запада», — пообещал Вучич.
25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, Вучич заявил, что введение санкции против России не соответствует интересам Сербии. Позднее он говорил о высокой цене, которую Белград платит за отказ ввести санкции.
13 марта президент заявил, что события на Украине стали самым тяжелым конфликтом для Европы и мира после Второй мировой войны. Он сказал, что экономическая ситуация в Сербии ухудшается с каждым днем, и признался, что находится в отчаянии.