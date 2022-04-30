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Военная операция на Украине ,  
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Вучич назвал конфликт на Украине «не региональным, а мировым»

Президент Сербии заявил, что все избегают этих слов, но ситуация на Украине является «мировым экономическим и политическим конфликтом». Именно из-за него, по словам Вучича, в Сербии растут цены
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: John Thys / AP)

Происходящее на Украине — не региональный, а «мировой экономический и политический конфликт», заявил президент Сербии Александр Вучич, передает RTV.

Жители страны еще до конца не поняли, что происходит в Европе и почему, к примеру, товары в Сербии дорожают, отметил он. По словам президента, все избегают слов о «мировом конфликте», и никто не говорит гражданам правду о причинах инфляции.

Глава государства заверил, что власти делают все возможное, чтобы жители как можно меньше ощущали на себе последствия конфликта, в том числе контролирует цены на топливо.

«Это все импортируемая инфляция, потому что цены на сталь, газ, нефть, удобрения растут. Это проникает в [цены] на всю сельскохозяйственную продукцию», — пояснил Вучич. Он попросил население «понять и увидеть, как много государство делает каждый день, чтобы сохранить уровень жизни».

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Президент сказал, что 6 мая выступит с более подробным заявлением о санкциях против России. Он подчеркнул, что в международной политике не существует понятия «дружба», есть лишь собственные интересы стран. «Я буду принимать решения в интересах Сербии, а не Востока или Запада», — пообещал Вучич.

25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, Вучич заявил, что введение санкции против России не соответствует интересам Сербии. Позднее он говорил о высокой цене, которую Белград платит за отказ ввести санкции.

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13 марта президент заявил, что события на Украине стали самым тяжелым конфликтом для Европы и мира после Второй мировой войны. Он сказал, что экономическая ситуация в Сербии ухудшается с каждым днем, и признался, что находится в отчаянии.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Сербия Александр Вучич
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