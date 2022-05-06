Правозащитники сообщили о приговоре россиянке в Минске из-за протестов

Россиянку задержали в конце января этого года, ее фото во время протестов после выборов президента Белоруссии попало на обложку «Комсомольской правды». Позднее появилось видео, где она заявила, что раскаивается в участии в акциях

Вера Цвикевич (Фото: gubopRB / Telegram)

Суд Московского района Минска приговорил россиянку Веру Цвикевич, участвовавшую в протестах в Белоруссии, к году колонии строгого режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Инстанция признала ее виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

РБК направил запрос в суд Московского района Минска.

Цвикевич задержали в конце января. У нее есть белорусский вид на жительство. Правозащитники тогда сообщали, что фото девушки было размещено на первой полосе белорусской «Комсомольской правды» в номере от 25 августа 2020 года.

Позднее в Telegram-канале «ГУБОП» появилось видео с Цвикевич, в котором она рассказала, что участвовала в «сцепках на проезжей части» в августе 2020 года, и заявила, что раскаивается в своих действиях.

После августовских выборов президента Белоруссии 2020 года в стране начались массовые протесты. Тогда ЦИК объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко, набравшего, по ее данным, 80% голосов. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала проведения повторных выборов. Протесты шли несколько месяцев, в первое время они сопровождались столкновениями протестующих с полицией и задержаниями.