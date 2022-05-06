Мэр Праги предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина

Зденек Гржиб указал на некоторые спорные детали биографии советского полководца и заявил, что звание почетного гражданина может быть пересмотрено «в современном контексте» и с учетом разных интерпретаций исторических фактов

Иван Конев (Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости)

Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить почетного гражданства города советского полководца и маршала Ивана Конева, пишет чешский новостной портал iDNES. Соответствующий документ, подготовленный Гржибом, должен будет рассмотреть городской совет.

Конев командовал фронтами в Великой Отечественной войне, участвовал в битве за Москву и Курской битве, освобождении Чехословакии от немецких войск. Военачальник стал почетным гражданином Праги в 1946 году.

«Акт присуждения звания почетного гражданина должен рассматриваться в современном контексте и с учетом дальнейшего развития Чехословакии, которая с идеологической точки зрения позволяла только одну интерпретацию событий, а некоторые факты замалчивались», — считает мэр. В числе причин он указал решение Конева о бомбардировке Млада-Болеслава 9 мая 1945 года и его участие в подавлении Венгерского восстания в 1956-м. Кроме того, отметил Гржиб, маршал был главнокомандующим группой советских войск в Германии во время Берлинского кризиса.

Глава Праги упомянул и политические взгляды Конева, который «не согласился с критикой преступлений Сталина Никитой Хрущевым и осуждением культа личности», а также «планировал военное вторжение в Польшу в октябре 1956 года» в ответ на «меры по демократизации» этой страны.

В сентябре 2019 года власти Праги одобрили перенос в музей памятника Коневу, который находился на площади Интербригады. В апреле 2020 года его демонтировали. До этого памятник не раз подвергался нападениям вандалов. В мае 2018 года статую облили розовой краской, а в мае 2019-го на ней появилась надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дата «1968» (год ввода войск Организации Варшавского договора в Чехословакию). Президент Чехии Милош Земан раскритиковал это решение местных властей, назвав Конева символом воинов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.

Конев — дважды Герой Советского союза и кавалер ордена «Победа». Маршал скончался в 1973 году.