Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 16:55
UFC впервые лишил бойца чемпионского титула из-за лишнего веса Спорт, 23:07
Россия поддержала заявление Совбеза ООН по Украине Политика, 22:58
Мэр Праги предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина Политика, 22:50
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 22:37
Режиссер Перегудов стал новым худруком театра Маяковского Общество, 22:03
Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков Финансы, 21:53
Правозащитники сообщили о приговоре россиянке в Минске из-за протестов Политика, 21:50
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям вести машину Партнерский проект, 21:47
Штырков нокаутировал Колобегова в главном поединке турнира RCC 11 Спорт, 21:47
WSJ сообщила о постепенном уходе Lenovo и Xiaomi с российского рынка Бизнес, 21:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:39
С территории «Азовстали» вывезли еще 50 человек Политика, 21:37
Сборная России по хоккею победила Белоруссию на турнире в Петербурге Спорт, 21:25
МИД вызвал посла Великобритании из-за санкций против ВГТРК Политика, 21:21
Политика ,  
0 

Мэр Праги предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина

Зденек Гржиб указал на некоторые спорные детали биографии советского полководца и заявил, что звание почетного гражданина может быть пересмотрено «в современном контексте» и с учетом разных интерпретаций исторических фактов
Иван Конев
Иван Конев (Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости)

Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить почетного гражданства города советского полководца и маршала Ивана Конева, пишет чешский новостной портал iDNES. Соответствующий документ, подготовленный Гржибом, должен будет рассмотреть городской совет.

Конев командовал фронтами в Великой Отечественной войне, участвовал в битве за Москву и Курской битве, освобождении Чехословакии от немецких войск. Военачальник стал почетным гражданином Праги в 1946 году.

«Акт присуждения звания почетного гражданина должен рассматриваться в современном контексте и с учетом дальнейшего развития Чехословакии, которая с идеологической точки зрения позволяла только одну интерпретацию событий, а некоторые факты замалчивались», — считает мэр. В числе причин он указал решение Конева о бомбардировке Млада-Болеслава 9 мая 1945 года и его участие в подавлении Венгерского восстания в 1956-м. Кроме того, отметил Гржиб, маршал был главнокомандующим группой советских войск в Германии во время Берлинского кризиса.

МИД фразой «продали страницы истории» оценил призыв Чехии к дипломатам
Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Глава Праги упомянул и политические взгляды Конева, который «не согласился с критикой преступлений Сталина Никитой Хрущевым и осуждением культа личности», а также «планировал военное вторжение в Польшу в октябре 1956 года» в ответ на «меры по демократизации» этой страны.

В сентябре 2019 года власти Праги одобрили перенос в музей памятника Коневу, который находился на площади Интербригады. В апреле 2020 года его демонтировали. До этого памятник не раз подвергался нападениям вандалов. В мае 2018 года статую облили розовой краской, а в мае 2019-го на ней появилась надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дата «1968» (год ввода войск Организации Варшавского договора в Чехословакию). Президент Чехии Милош Земан раскритиковал это решение местных властей, назвав Конева символом воинов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.

Конев — дважды Герой Советского союза и кавалер ордена «Победа». Маршал скончался в 1973 году.

Читайте на РБК Pro
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР
Статьи
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Прага Иван Конев гражданин
Материалы по теме
Власти Праги отказались переименовывать улицу маршала СССР Ивана Конева
Общество
Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Политика
Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского университета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter