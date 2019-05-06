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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым
По словам госсекретаря США, вместе с министром иностранных дел России они попытались найти общие для двух стран сферы, где можно было бы добиться прогресса
Майк Помпео (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео назвал хорошим разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшийся в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе попытались найти сферы, в которых Россия и США могли бы продвинуться вперед.

«Было желание начать попытки найти пути, как мы можем добиться реального прогресса в тех сферах, где наши интересы пересекаются, какими бы узкими эти пути ни были. Надеемся, что мы сможем этого достичь», — отметил госсекретарь США.

По данным Reuters, Помпео также заявил, что обсудил с Лавровым озабоченность Вашингтона по поводу возможного вмешательства в предстоящие выборы в США и заявил российскому министру, что такое вмешательство «неуместно».

В то же время дипломатический источник сообщил ТАСС, что тема приписываемого Москве вмешательства в выборы в США не звучала.

«Тему вмешательства России в американские выборы Майкл Помпео с Сергеем Лавровым не обсуждал. Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря», — сказал собеседник агентства.

Политика
Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что темы встречи с Помпео стали продолжением телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта беседа состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.

Встреча Лаврова с Помпео стала первой почти за год и продлилась около 40 минут. Разговор Путина и Трампа, в свою очередь, длился чуть больше часа. Темами этого разговора стали в том числе ситуация вокруг Северной Кореи и Венесуэлы, возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продления текущих соглашений, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный возможному вмешательству России в американские выборы.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Майк Помпео, Сергей Лавров
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