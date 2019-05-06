Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым

Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым

По словам госсекретаря США, вместе с министром иностранных дел России они попытались найти общие для двух стран сферы, где можно было бы добиться прогресса

Майк Помпео (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео назвал хорошим разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшийся в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе попытались найти сферы, в которых Россия и США могли бы продвинуться вперед.

«Было желание начать попытки найти пути, как мы можем добиться реального прогресса в тех сферах, где наши интересы пересекаются, какими бы узкими эти пути ни были. Надеемся, что мы сможем этого достичь», — отметил госсекретарь США.

По данным Reuters, Помпео также заявил, что обсудил с Лавровым озабоченность Вашингтона по поводу возможного вмешательства в предстоящие выборы в США и заявил российскому министру, что такое вмешательство «неуместно».

В то же время дипломатический источник сообщил ТАСС, что тема приписываемого Москве вмешательства в выборы в США не звучала.