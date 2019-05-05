ДНР и Минобороны Украины обвинили друг друга в столкновениях в Донбассе

ДНР и Минобороны Украины обвинили друг друга в столкновениях в Донбассе

Украинские военные попытались проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), приводит Донецкое агентство новостей заявление Народной милиции республики. Военнослужащие ДНР предотвратили попытку, сообщает ведомство.

Как говорится в сообщении, в ходе завязавшегося боя ранение получил один украинский военный. «Диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения», — сообщает ведомство. Народная милиция отмечает, что военнослужащие ДНР эвакуировали раненого украинского силовика. Ему оказали медицинскую помощь, но военный скончался от полученного ранения.

Инцидент произошел на участке линии разграничения сторон к югу от Донецка, уточняет агентство.

В сообщении на сайте Минобороны Украины говорится, что военные с начала суток зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе без применения артиллерии и минометов. Обстрелы велись со стороны населенного пункта Калиново-Борщеватое и села Саханка. При этом ведомство подчеркивает, что 5 мая потерь среди украинских военнослужащих не было.