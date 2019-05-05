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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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ДНР и Минобороны Украины обвинили друг друга в столкновениях в Донбассе

Украинские военные попытались проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), приводит Донецкое агентство новостей заявление Народной милиции республики. Военнослужащие ДНР предотвратили попытку, сообщает ведомство.

Как говорится в сообщении, в ходе завязавшегося боя ранение получил один украинский военный. «Диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения», — сообщает ведомство. Народная милиция отмечает, что военнослужащие ДНР эвакуировали раненого украинского силовика. Ему оказали медицинскую помощь, но военный скончался от полученного ранения.

Инцидент произошел на участке линии разграничения сторон к югу от Донецка, уточняет агентство.

Политика
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

В сообщении на сайте Минобороны Украины говорится, что военные с начала суток зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе без применения артиллерии и минометов. Обстрелы велись со стороны населенного пункта Калиново-Борщеватое и села Саханка. При этом ведомство подчеркивает, что 5 мая потерь среди украинских военнослужащих не было.

2 мая командующий Операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил, что с начала ее проведения украинские военные взяли под контроль около 24 кв. км территории Донбасса. Как позднее сообщил заместитель командующего Оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, речь идет об участке, который Украина контролировала до этого.

 

Теги: Донбасс, ДНР, Украина
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