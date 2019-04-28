Букмекеры составили портрет и сделали ставки на имя будущего малыша Маркл

Ребенок принца Гарри и Мегал Маркл должен появиться в начале мая. Букмекеры пытаются определить пол, имя и цвет волос малыша. Согласно наиболее популярным вариантам, первенцем королевской четы будет рыжеволосая девочка Диана

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP)

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл в ближайшие дни должна родить ребенка. По оценке телеканала RTI, это должно произойти в начале мая. О том, что малыш появится весной, ранее также говорили в ​Кенсингтонском дворце. В связи с этим, отмечает RTI, британские букмекеры повышают ставки, определяя пол, имя и даже цвет волос еще не родившегося ребенка. Согласно наиболее популярным вариантам, ​герцогиня Сассекская родит девочку с рыжими, как у отца, волосами, которую назовут Диана, замечает телеканал.

О том, что чаще всего британские букмекеры ставят на то, что первенцем королевской четы станет именно девочка, также пишет издание Straits Times. Так, согласно оценкам посетителей букмекерской конторы William Hill, у принца Гарри и Меган Маркл появится дочь в пяти случаях из семи (ставка 2/5), замечает газета.

«На обычном рынке это означает, что люди знают», — прокомментировал ситуацию спикер William Hill Руперт Адамс, подчеркнув однако, что также существует вероятность, что люди просто повторяли ставки других игроков, предполагая, что секрет уже раскрыт. «Я был бы удивлен, если бы это была не девочка», — добавил Адамс.​

Возможность того, что у ребенка будут рыжие, как и у отца, волосы, согласно оценкам букмекеров составляет 3/1, пишет RTI. Еще 60% букмекерских ставок касаются того, что ребенка назовут, как и мать принца Гарри, Дианой.