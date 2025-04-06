CNN узнал о подготовке наземной операции против хуситов
В Йемене идет подготовка к наземной операции с юга и востока против хуситов, которые контролируют столицу Сану, порт Ходейда и большую часть севера страны, заявили региональные дипломатические источники CNN. На юге страны в Адене базируется международно признанное правительство Йемена.
По их словам, операция начнется с юга и востока, а также вдоль побережья, и может включать поддержку военно-морских сил Саудовской Аравии и США в попытке вернуть Ходейду. «Осуществима ли такая операция, остается неясным, поскольку прошедшее десятилетие показало неоднозначные результаты, успехи в одних областях и неудачи в других», — сказал ведущий аналитик Международной кризисной группы (ICG) Ахмед Наги.
Старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс также говорит, что остается неясным, смогут ли лояльный признанному правительству Йемена силы противостоять хуситам. «Они уже обучены и оснащены», — сказал он, добавив, что есть сомнения в их сплоченности.
Признанное правительство Йемена в борьбе с хуситами за контроль над страной поддерживают в основном ОАЭ, они бы оказали «тихую поддержку» в случае проведения наземной операции, считает Найтс.
Аналитики не ожидают, что США отправят сухопутные войска, кроме нескольких подразделений специального назначения для оказания помощи в нанесении авиаударов. По мнению Найтса, Вашингтон может предоставить лояльным правительству Йемена силам «кое-что из материально-технического обеспечения, некоторые ключевые боеприпасы».
Позиция Саудовской Аравии, которая была посредником в переговорах о примирении хуситов и международно признанного правительства, менее ясна. По словам Найтса, Эр-Рияд опасается ответных ударов по своей инфраструктуре от хуситов. Саудовские чиновники говорят, что силы противовоздушной обороны находятся в режиме повышенной готовности. CNN отмечает, что в последние месяцы США ускорили поставки средств ПВО Саудовской Аравии. Как говорит Найтс, Вашингтон должен пообещать защиту от ударов Эр-Рияду.
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