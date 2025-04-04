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Политика ,  
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NYT узнала цену ударов США по хуситам

New York Times: операция США против хуситов может продлиться полгода
В американском конгрессе заявили, что военная операция США в Йемене может продлиться полгода, пишет NYT, уже на следующей неделе ее цена превысит $1 млрд. В Пентагоне эти сообщения назвали недостоверными.
Фото: U.S. Central Command / Reuters
Фото: U.S. Central Command / Reuters

Военная операция Соединенных Штатов в Йемене может продлиться шесть месяцев, а стоимость ударов может превысить $1 млрд уже на следующей неделе, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников конгресса.

«Пентагону, возможно, вскоре потребуется запросить дополнительные средства у конгресса», — говорится в материале.

В то же время высокопоставленный чиновник Пентагона отверг оценки конгресса и заявил, что продолжительность боевых действий «никогда не обсуждалась», пишет газета.

По данным NYT, за три недели конфликта в Йемене Пентагон использовал боеприпасы на сумму $200 млн, кроме того «огромных» расходов потребовало привлечение двух авианосцев, дополнительных бомбардировщиков и истребителей, а также средств противовоздушной обороны. На фоне этого, отметили авторы материала, в США обеспокоились состоянием запасов военно-морских сил и обороноспособности страны.

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Авианосец USS Harry Truman

Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС и атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против хуситов.

На время перемирия между ХАМАС и Израилем, которое длилось с 19 января по 2 марта, хуситы приостановили атаки, но вскоре после истечения срока прекращения огня объявили об их возобновлении. 15 марта президент США Дональд Трамп заявил о начале военных действий против представителей движения. В тот же день военные США нанесли удары по столице Йемена — Сане — и еще как минимум трем провинциям. По данным йеменского Минздрава, погибли около 30 человек.

В МИД Йемена заявили, что агрессия со стороны США возникла «на фоне восстановления спокойствия в Красном море, а цель американско-британской агрессии заключается в попытке заставить Йемен отказаться от своей позиции поддержки палестинского народа и защиты сионистского образования».

«Администрация [предыдущего президента США Джо] Байдена нанесла удары по хуситам, но в меньших масштабах и в основном по инфраструктуре и военным объектам. Представители администрации Трампа говорят, что нынешние удары также направлены на убийство высокопоставленных чиновников хуситов», — пишет NYT.

Пентагон уже видит результаты своих действий, отмечают авторы материала со ссылкой на чиновников американского Минобороны. Речь идет, в частности, о сокращении количества ракетных ударов хуситов по Израилю.

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Йемен Пентагон США хуситы Ближний Восток
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