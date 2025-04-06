Стармер заявил о наступлении нового мира из-за торговой войны Трампа

«Мир, каким мы его знали, исчез», надо принять новые правила, заявил Стармер. Он предупредил, что от торговой войны не выиграет никто и пообещал меры по «защите британского бизнеса от шторма»

Кир Стармер (Фото: Jack Taylor / Reuters)

Строившийся в последние годы миропорядок прекратил существование, прежние представления о мире «больше нельзя воспринимать как должное» и надо принять новые правила, написал в статье для Sunday Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Материал вышел на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из более 200 стран. Для отдельных государств они достигнут 50%, для Великобритании — 10%. Свои действия республиканец обосновал необходимостью восстановления экономики Соединенных Штатов.

«Мир, каким мы его знали, исчез. <...> Мы готовы к тому, что будет дальше», — заявил Стармер, отметив, что новый мир опирается не на «установленные правила», а на «сделки и альянсы».

Премьер предупредил, что от торговой войны не выиграет никто, Великобританию и весь мир ждут серьезные экономические последствия. По его словам, реагируя на введение пошлин, в первую очередь необходимо «сохранять спокойствие и бороться за лучшее соглашение» для Британии: «Мы уже поддерживаем сбалансированные торговые отношения с нашими американскими союзниками, и работа над новым соглашением об экономическом процветании продолжается».

На следующей неделе власти объявят о мерах по «защите британского бизнеса от шторма», заявил Стармер, пообещав сделать все необходимое для поддержки национальных интересов. «Мы ускорим планы, которые повысят нашу конкурентоспособность, чтобы быть менее уязвимыми перед подобными глобальными потрясениями», — написал он. В то же время премьер добавил, что продолжит отстаивать идею свободной и открытой торговли, «потому что отвернуться от нее сейчас было бы серьезной ошибкой».

Как пишет The Times, Стармер на будущей неделе признает, что эпохе глобализации пришел конец, и укажет на необходимость «действовать решительнее и быстрее» для стимулирования роста.

По оценке аналитиков, из-за пошлин Трампа экономический рост Великобритании в ближайшие годы может снизиться на 0,5 процентных пункта, пишет The Guardian. По итогам 2024-го ВВП Соединенного Королевства вырос на 1,1%. На этой неделе Goldman Sachs понизил прогноз до 0,8% в 2025 году и 1,2% в 2026-м (по сравнению с 0,9 и 1,3% соответственно), эксперты ожидают «более ощутимых негативных побочных эффектов» от американских пошлин на товары из Европейского союза (для сообщества они составили 20%).