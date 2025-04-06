Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский должен выставить свою кандидатуру на выборах главы государства, заявил советник его офиса Михаил Подоляк, передает УНИАН.
«Он глубоко внутри войны и понимает, как из нее выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — заявил советник.
Подоляк отметил, что президент показал «свою эффективность во внешней политике», он сумеет «обеспечить консолидацию партнерской поддержки для восстановления страны после войны».
Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но оказались перенесены на неопределенный срок из-за введенного в стране военного положения. В итоге в мае истек пятилетний срок Зеленского, но он остается президентом до тех пор, пока не будет избран новый.
Из-за этой ситуации российские власти считают Зеленского нелегитимным президентом. В конце марта президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
По его словам, это бы позволило бы провести на Украине выборы, и с новым «дееспособным и пользующимся доверием народа правительством»можно было бы переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».
Американский президент Дональд Трамп 4 апреля заявил, что был «взбешен» заявлениями как российской, так и украинской сторон по поводу урегулирования — в том числе это касалось предложения Путина.
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