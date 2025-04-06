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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срок

Сюжет
Военная операция на Украине
Подоляк объяснил это тем, что Зеленский осведомлен происходящим в зоне боевых действий. Путин предлагал ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский должен выставить свою кандидатуру на выборах главы государства, заявил советник его офиса Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Он глубоко внутри войны и понимает, как из нее выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — заявил советник.

Подоляк отметил, что президент показал «свою эффективность во внешней политике», он сумеет «обеспечить консолидацию партнерской поддержки для восстановления страны после войны».

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но оказались перенесены на неопределенный срок из-за введенного в стране военного положения. В итоге в мае истек пятилетний срок Зеленского, но он остается президентом до тех пор, пока не будет избран новый. 

Из-за этой ситуации российские власти считают Зеленского нелегитимным президентом. В конце марта президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, это бы позволило бы провести на Украине выборы, и с новым «дееспособным и пользующимся доверием народа правительством»можно было бы переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

Американский президент Дональд Трамп 4 апреля заявил, что был «взбешен» заявлениями как российской, так и украинской сторон по поводу урегулирования — в том числе это касалось предложения Путина.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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