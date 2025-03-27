WSJ узнала о планах Кеннеди сократить 10 тыс. сотрудников Минздрава США
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует объявить о масштабной реорганизации возглавляемого им ведомства, которая приведет к сокращению около 10 тыс. рабочих мест.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы. В случае успешно проведенной реформы общее число сотрудников министерства снизится примерно на 25%, а пять из десяти региональных офисов будут закрыты.
Планируемые сокращения затронут ключевые ведомства:
- 3,5 тыс. сотрудников (19% штата) — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA);
- 2,4 тыс. сотрудников (18% штата) — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC);
- 1,2 тыс. сотрудников (6% штата) — Национальные институты здоровья (NIH);
- 300 сотрудников (4% штата) — Центры Medicare и Medicaid (CMS).
По данным WSJ, в рамках реформы Кеннеди создаст новую структуру — Администрацию за здоровую Америку (Administration for a Healthy America), которая объединит подразделения, занимающиеся борьбой с зависимостями, охраной труда и профилактикой хронических заболеваний.
Реорганизация проходит на фоне критики в адрес государственных ведомств за их работу во время пандемии COVID-19. Представители администрации заявляют, что изменения не затронут ключевые медицинские услуги, однако, как сообщает издание, эксперты в области здравоохранения предупреждают о возможных рисках.
Сокращения в Минздраве совпадают с более широкой программой оптимизации госаппарата, которую реализует администрация президента США Дональда Трампа. В рамках этих мер под кураторством предпринимателя Илона Маска был создан Департамент эффективности государственного управления (DOGE), уже инициировавший тысячи увольнений в различных федеральных ведомствах. Однако ряд правозащитных организаций оспаривают такие решения в суде.
В середине марта Трамп подписал указ о закрытии Министерства образования США и передаче его функций властям штатов и местным сообществам. По его словам, федеральный контроль за системой образования оказался неэффективным, а ведомство лишь раздувало бюрократию.
Республиканец напомнил, что министерство было создано в 1979 году, но с тех пор успело накопить портфель студенческих кредитов на $1,6 трлн, фактически став одним из крупнейших банков страны. Он подчеркнул, что управление этими средствами должно перейти к более компетентным финансовым структурам.
Президент также отметил низкие показатели американцев по чтению и математике, назвав реформу необходимым шагом для повышения качества образования.
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