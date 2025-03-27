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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ узнала о планах Кеннеди сократить 10 тыс. сотрудников Минздрава США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует объявить о масштабной реорганизации возглавляемого им ведомства, которая приведет к сокращению около 10 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы. В случае успешно проведенной реформы общее число сотрудников министерства снизится примерно на 25%, а пять из десяти региональных офисов будут закрыты.

Планируемые сокращения затронут ключевые ведомства:

  • 3,5 тыс. сотрудников (19% штата) — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA);
  • 2,4 тыс. сотрудников (18% штата) — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC);
  • 1,2 тыс. сотрудников (6% штата) — Национальные институты здоровья (NIH);
  • 300 сотрудников (4% штата) — Центры Medicare и Medicaid (CMS).

По данным WSJ, в рамках реформы Кеннеди создаст новую структуру — Администрацию за здоровую Америку (Administration for a Healthy America), которая объединит подразделения, занимающиеся борьбой с зависимостями, охраной труда и профилактикой хронических заболеваний.

Реорганизация проходит на фоне критики в адрес государственных ведомств за их работу во время пандемии COVID-19. Представители администрации заявляют, что изменения не затронут ключевые медицинские услуги, однако, как сообщает издание, эксперты в области здравоохранения предупреждают о возможных рисках.

Сокращения в Минздраве совпадают с более широкой программой оптимизации госаппарата, которую реализует администрация президента США Дональда Трампа. В рамках этих мер под кураторством предпринимателя Илона Маска был создан Департамент эффективности государственного управления (DOGE), уже инициировавший тысячи увольнений в различных федеральных ведомствах. Однако ряд правозащитных организаций оспаривают такие решения в суде.

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В середине марта Трамп подписал указ о закрытии Министерства образования США и передаче его функций властям штатов и местным сообществам. По его словам, федеральный контроль за системой образования оказался неэффективным, а ведомство лишь раздувало бюрократию.

Республиканец напомнил, что министерство было создано в 1979 году, но с тех пор успело накопить портфель студенческих кредитов на $1,6 трлн, фактически став одним из крупнейших банков страны. Он подчеркнул, что управление этими средствами должно перейти к более компетентным финансовым структурам.

Президент также отметил низкие показатели американцев по чтению и математике, назвав реформу необходимым шагом для повышения качества образования.

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Минздрав США сокращение сотрудников Роберт Кеннеди-младший
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