Напавшего на Чибиса арестовали на два месяца
Кировский городской суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Александра Чибиса, сообщает инстанция.
Выездное заседание суда прошло в Апатитско-Кировской центральной городской больнице — там сейчас находится фигурант, которого ранили при задержании (как ранее сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, офицер ОМОНа ранил мужчину в ногу из огнестрельного оружия). Это житель Апатитов Александр Быданов.
На заседание мужчину привезли на медицинской каталке. Он заявил, что сожалеет о произошедшем, а на вопрос, что стало причиной нападения на Чибиса, ответил: «Стечение обстоятельств». Как сообщал накануне Следственный комитет, на допросе Быданов признался, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя не был с ним лично знаком.
Какое-то время напавший проведет в больнице, он будет содержаться в одноместной палате под охраной, сообщил ТАСС главный врач Юрий Ширяев.
Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК; как сообщали в прокуратуре, по статье грозит до 20 лет лишения свободы. Делом занимается Центральный аппарат Следственного комитета.
На Чибиса напали 4 апреля, после того как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель», чиновника ударили ножом в живот. Главу региона прооперировали. Исполняющей обязанности губернатора назначили заместительницу Чибиса Надежду Аксенову.
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