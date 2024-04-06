 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушение на Чибиса ,  
0 

Напавшего на Чибиса арестовали на два месяца

Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса арестовали на два месяца
Сюжет
Покушение на Чибиса
Обвиняемого в нападении на Андрея Чибиса ранили при задержании, поэтому выездное заседание суда прошло в больнице. Мужчина какое-то время пробудет там под охраной
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице (Фото: РИА Новости)

Кировский городской суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Александра Чибиса, сообщает инстанция.

Выездное заседание суда прошло в Апатитско-Кировской центральной городской больнице — там сейчас находится фигурант, которого ранили при задержании (как ранее сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, офицер ОМОНа ранил мужчину в ногу из огнестрельного оружия). Это житель Апатитов Александр Быданов.

На заседание мужчину привезли на медицинской каталке. Он заявил, что сожалеет о произошедшем, а на вопрос, что стало причиной нападения на Чибиса, ответил: «Стечение обстоятельств». Как сообщал накануне Следственный комитет, на допросе Быданов признался, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя не был с ним лично знаком.

Напавший на Чибиса мужчина заявил, что сожалеет о содеянном
Политика
Мужчина, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на выездном заседании суда по избранию меры пресечения, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице

Какое-то время напавший проведет в больнице, он будет содержаться в одноместной палате под охраной, сообщил ТАСС главный врач Юрий Ширяев.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК; как сообщали в прокуратуре, по статье грозит до 20 лет лишения свободы. Делом занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

На Чибиса напали 4 апреля, после того как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель», чиновника ударили ножом в живот. Главу региона прооперировали. Исполняющей обязанности губернатора назначили заместительницу Чибиса Надежду Аксенову.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Чибис арест Мурманская область покушение
Андрей Чибис фото

Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
Материалы по теме
В мурманском минздраве рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса
Политика
Губернатор Чибис показал фото с семьей из палаты
Политика
Раненого губернатора Чибиса решили не отправлять на лечение в Москву
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Экс-президент Эквадора извинился перед Мексикой за штурм посольства Политика, 15:48
Губернатор объяснил прорыв дамбы в Орске Общество, 15:41
Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин прорыва дамбы Общество, 15:13
Главком ВСУ перечислил «сложные и напряженные» участки фронта Политика, 15:12
Клуб НХЛ подарит болельщикам матрешки в виде российских хоккеистов Спорт, 15:10
Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея Общество, 15:03 
Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы под залог Спорт, 14:47
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Орске эвакуировали около 2 тыс. человек после прорыва дамбы Общество, 14:44
Жителей Оренбурга принудительно эвакуируют из зон подтопления Общество, 14:39
Напавшего на Чибиса арестовали на два месяца Политика, 14:33
В Оренбургскую область вылетел второй эшелон спасателей Общество, 14:16
Поздняков согласился, что спортсмены сами примут решение по участию в ОИ Спорт, 14:13
Занимающий 11-е место в РПЛ клуб продлил контракт с главным тренером Спорт, 14:08
СК Приднестровья возбудил дело после атаки дрона на воинскую часть Политика, 14:02