Глава офиса президента Украины счел невозможными переговоры с Россией

Киев не пойдет на компромиссы с Москвой по территориям, аналог минских соглашений или заморозка конфликта невозможны, считает глава офиса президента Украины. Россия говорила о готовности к переговорам, но с учетом ее интересов

Андрей Ермак (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина не пойдет на компромиссы с Россией в отношении независимости и территориальной целостности, заключение аналога минских соглашений или заморозка конфликта невозможны, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью европейской версии издания Politico.

«Все, кто находится в Украине, не примут никаких компромиссов в отношении нашей независимости, нашей территориальной целостности, нашей свободы. И президент [Украины Владимир Зеленский] никогда не согласится ни на что вроде минских соглашений или замороженного конфликта», — сказал он.

Ермак считает, что несмотря на усталость украинцев от конфликта, они также «решительно скажут «нет» на вопрос о компромиссах в отношении России.

Он поблагодарил западные страны за поддержку, но отметил необходимость наращивания поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и систем ПВО Patriot.

В Кремле неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом условий Москвы. В частности, речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Киев и западные страны не признают их итогов и называют эти события аннексией.

Зеленский осенью 2022 года представил «формулу мира», которая содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. В тот же период он издал указ, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, путь с «формулой мира» является тупиковым, западные страны могут внести лишь «косметические» правки в эту конвенцию. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины патовая, а ход в сторону ее урегулирования не за Москвой.