 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава офиса президента Украины счел невозможными переговоры с Россией

Глава офиса Зеленского исключил заморозку конфликта и аналог минских соглашений
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев не пойдет на компромиссы с Москвой по территориям, аналог минских соглашений или заморозка конфликта невозможны, считает глава офиса президента Украины. Россия говорила о готовности к переговорам, но с учетом ее интересов
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина не пойдет на компромиссы с Россией в отношении независимости и территориальной целостности, заключение аналога минских соглашений или заморозка конфликта невозможны, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью европейской версии издания Politico.

«Все, кто находится в Украине, не примут никаких компромиссов в отношении нашей независимости, нашей территориальной целостности, нашей свободы. И президент [Украины Владимир Зеленский] никогда не согласится ни на что вроде минских соглашений или замороженного конфликта», — сказал он.

Ермак считает, что несмотря на усталость украинцев от конфликта, они также «решительно скажут «нет» на вопрос о компромиссах в отношении России.

Он поблагодарил западные страны за поддержку, но отметил необходимость наращивания поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и систем ПВО Patriot.

В Кремле неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом условий Москвы. В частности, речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Киев и западные страны не признают их итогов и называют эти события аннексией.

США вступят в переговоры с еще одной страной для помощи Украине
Политика
Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Зеленский осенью 2022 года представил «формулу мира», которая содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. В тот же период он издал указ, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, путь с «формулой мира» является тупиковым, западные страны могут внести лишь «косметические» правки в эту конвенцию. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины патовая, а ход в сторону ее урегулирования не за Москвой.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Андрей Ермак Владимир Зеленский
Материалы по теме
Франция опровергла выражение готовности к переговорам по Украине
Политика
Спецпосланник Китая раскрыл суть позиций Москвы и Киева по переговорам
Политика
Нуланд назвала условие Украине для готовности к мирным переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
«Бавария» сенсационно проиграла новичку Бундеслиги, ведя со счетом 2:0 Спорт, 18:41
Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест Спорт, 18:36
«Краснодар» одержал первую победу в году и возглавил РПЛ Спорт, 18:29
Как спасали людей после потопа в Орске. Видео Общество, 18:21
Разведка Украины взяла ответственность за удар по нефтепроводу в Азове Политика, 18:04
Глава офиса президента Украины счел невозможными переговоры с Россией Политика, 17:59
Тарасова оценила идею разрешить делать сальто в фигурном катании Спорт, 17:52
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Таджикистан опроверг слова Патрушева о вербовке в посольстве Украины Политика, 17:39
Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана Общество, 17:26
РПЛ назвала дату матча ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре Спорт, 17:10
Медведев назвал Макрона и других западных лидеров спонсорами терроризма Политика, 16:56
Путин освободил участников спецоперации от уплаты процентов по кредитам Инвестиции, 16:55
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко Спорт, 16:52
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 16:51