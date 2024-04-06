Глава офиса президента Украины счел невозможными переговоры с Россией
Украина не пойдет на компромиссы с Россией в отношении независимости и территориальной целостности, заключение аналога минских соглашений или заморозка конфликта невозможны, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью европейской версии издания Politico.
«Все, кто находится в Украине, не примут никаких компромиссов в отношении нашей независимости, нашей территориальной целостности, нашей свободы. И президент [Украины Владимир Зеленский] никогда не согласится ни на что вроде минских соглашений или замороженного конфликта», — сказал он.
Ермак считает, что несмотря на усталость украинцев от конфликта, они также «решительно скажут «нет» на вопрос о компромиссах в отношении России.
Он поблагодарил западные страны за поддержку, но отметил необходимость наращивания поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и систем ПВО Patriot.
В Кремле неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом условий Москвы. В частности, речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Киев и западные страны не признают их итогов и называют эти события аннексией.
Зеленский осенью 2022 года представил «формулу мира», которая содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. В тот же период он издал указ, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, путь с «формулой мира» является тупиковым, западные страны могут внести лишь «косметические» правки в эту конвенцию. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины патовая, а ход в сторону ее урегулирования не за Москвой.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский