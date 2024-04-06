В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Жителей попросили по возможности оставаться дома и не приближаться к окнам.

Местный портал Go31.ru пишет, что в городе «громко».

Последний раз сигналы тревоги звучали в городе утром 5 апреля, но ракетная опасность действовала около 10 минут.

5 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщал о нескольких обстрелах населенных пунктов области. Село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел, были повреждены несколько частных домов, здания школы, детского сада и ДК. В Шебекино FPV-дрон атаковал трактор в поле, машина полностью сгорела, легкие ранения получил механизатор. Также под обстрел попал поселок Красное, там были повреждены несколько частных домов и автомобилей.