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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Жителей попросили по возможности оставаться дома и не приближаться к окнам.

Местный портал Go31.ru пишет, что в городе «громко».

Последний раз сигналы тревоги звучали в городе утром 5 апреля, но ракетная опасность действовала около 10 минут.

Два села в Белгородской области попали под обстрел
Политика
Фото:Яндекс.Карты

5 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщал о нескольких обстрелах населенных пунктов области. Село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел, были повреждены несколько частных домов, здания школы, детского сада и ДК. В Шебекино FPV-дрон атаковал трактор в поле, машина полностью сгорела, легкие ранения получил механизатор. Также под обстрел попал поселок Красное, там были повреждены несколько частных домов и автомобилей.

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Теги
Белгород Белгородская область ракетная опасность
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