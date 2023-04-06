Путин включил в Общественную палату Лукьяненко и Дид Хамбо ламу

В новый состав палаты вошли и ее действующие члены — Лео Бокерия, Ирина Винер-Усманова, Сергей Карякин, Диана Гурцкая, Константин Ярошенко

Дид Хамбо лама (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты. Документ размещен на портале правовой информации.

Среди новых членов — писатель Сергей Лукьяненко, а также возглавляющий отдел радиоконтента МИА «Россия сегодня» Артур Гаспарян, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, ставший врио главы кафедры журналистики Херсонского госуниверситета. Впервые в палату вошли скрипач Петр Лундстрем и глава представительства Буддийской традиционной Сангхи в Москве Дид Хамбо лама Дашиним Содномдоржиев.

В составе Общественной палаты остались и ее действующие члены — кардиохирург Лео Бокерия и глава Психиатрической больницы № 1 Георгий Костюк, глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, летчик Константин Ярошенко, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриарха Владимир Легойда, директор Музея Победы Александр Школьник.

Новый состав Общественной палаты, которая формирует советы при федеральных органах власти и участвует в нулевых чтениях законопроектов, формируется каждые три года. Всего в нее входят 168 членов — это кандидатуры, предложенные президентом, члены региональных палат и представители общественных организаций.

В прошлый раз члены Общественной палаты назначались в марте 2020 года. Тогда туда в том числе вошли атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский. Последний в этом году вновь назначен в Общественную палату, а имени атамана в новом указе нет. Летчик Ярошенко впервые вошел в Общественную палату в октябре прошлого года после освобождения из тюрьмы в США в результате обмена.

