Путин провел встречу с главами новых территорий. Видео

Владимир Путин провел встречу с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На нее приехали соответственно Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Встреча с ними должна была пройти накануне, но из-за затянувшихся переговоров Путина и Лукашенко ее перенесли на другой день, объяснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.