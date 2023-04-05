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Политика ,  
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Кремль допустил встречи Путина с главами новых регионов после Совбеза

Песков: в заседании Совбеза с Путиным будут участвовать главы новых регионов России
Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Владимир Путин и Денис Пушилин
Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Владимир Путин и Денис Пушилин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

В заседании Совета безопасности России вместе с президентом Владимиром Путиным будут очно участвовать главы присоединенных осенью прошлого года регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не путать с оперативным совещанием [с членами Совбеза]. Это так называемый большой Совбез», — уточнил Песков.

Темой заседания станет «работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах». Запланированы выступление Путина и доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Песков допустил, что главы новых регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий — после заседания по отдельности встретятся с Путиным.

Вечером президент примет на неформальном обеде президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 5 апреля прибудет в Москву. На 6 апреля запланировано заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием обоих президентов.

Теги
Персоны
Владимир Путин Совбез России ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Евгений Балицкий Денис Пушилин Леонид Пасечник Дмитрий Песков Владимир Сальдо ...

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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