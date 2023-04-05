Песков: в заседании Совбеза с Путиным будут участвовать главы новых регионов России

Кремль допустил встречи Путина с главами новых регионов после Совбеза

Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Владимир Путин и Денис Пушилин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

В заседании Совета безопасности России вместе с президентом Владимиром Путиным будут очно участвовать главы присоединенных осенью прошлого года регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не путать с оперативным совещанием [с членами Совбеза]. Это так называемый большой Совбез», — уточнил Песков.

Темой заседания станет «работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах». Запланированы выступление Путина и доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Песков допустил, что главы новых регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий — после заседания по отдельности встретятся с Путиным.

Вечером президент примет на неформальном обеде президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 5 апреля прибудет в Москву. На 6 апреля запланировано заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием обоих президентов.