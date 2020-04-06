Премьер Ирландии будет работать врачом в период пандемии

До того, как заняться политикой, Лео Варадкар изучал медицину и несколько лет проработал врачом. Как ожидается, он раз в неделю будет проводить первичное обследование по телефону

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет раз в неделю работать врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официального представителя ирландского правительства.

По словам собеседника газеты, Варадкар в марте вернулся в медицинский реестр — официальный список медиков, которые имеют право практики. «Он предложил свои услуги HSE на одну смену в неделю в областях, которые входят в его сферу компетенций», — рассказал представитель правительства.

До того, как заняться политикой, Варадкар изучал медицину и в течение семи лет работал врачом. В 2010 году он получил диплом общей практики. Спустя три года Варадкар вышел из медицинского реестра.

По данным издания Irish Times, премьер раз в неделю будет проводить первичное обследование по телефону.

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