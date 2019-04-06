Орешкин отреагировал на слова Климкина о причинах поражения Украины в ВТО

«Им самим себя не жалко», — написал министра в Facebook после того, как в МИД Украины объяснили поражение страны в ВТО тем, что к внешнеполитическому ведомству стоило прислушиваться «и по стратегии, и по тактике»

Максим Орешкин (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ответил на вопрос о том, не жалко ли ему «бедных украинцев» в связи с победой над Украиной в транзитном споре во Всемирной торговой организации (ВТО).

«Им самих себя не жалко», — ответил министр в комментариях журналисту Андрею Колесникову и оставил гиперссылку на новость о реакции главы МИД Украины Павла Климкина на итоги спора в ВТО.

Климкин заявил, что причиной поражения Украины стало нежелание прислушиваться к дипломатам. «Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал он в Twitter.

В 2016-м в России ввели полный запрет на транзит через территорию страны украинских товаров, которые попадают на действие эмбарго. Другие товары можно провозить транзитом в Киргизию и Казахстан, но только через Белоруссию и с соблюдением ряда условий. Ограничения продлевали несколько раз, в последний — до 1 июля 2019 года.