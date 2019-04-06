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Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Орешкин отреагировал на слова Климкина о причинах поражения Украины в ВТО
«Им самим себя не жалко», — написал министра в Facebook после того, как в МИД Украины объяснили поражение страны в ВТО тем, что к внешнеполитическому ведомству стоило прислушиваться «и по стратегии, и по тактике»
Максим Орешкин (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ответил на вопрос о том, не жалко ли ему «бедных украинцев» в связи с победой над Украиной в транзитном споре во Всемирной торговой организации (ВТО).

«Им самих себя не жалко», — ответил министр в комментариях журналисту Андрею Колесникову и оставил гиперссылку на новость о реакции главы МИД Украины Павла Климкина на итоги спора в ВТО.

Климкин заявил, что причиной поражения Украины стало нежелание прислушиваться к дипломатам. «Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал он в Twitter.

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Минэкономразвития объявило о победе в транзитном споре с Украиной в ВТО

В 2016-м в России ввели полный запрет на транзит через территорию страны украинских товаров, которые попадают на действие эмбарго. Другие товары можно провозить транзитом в Киргизию и Казахстан, но только через Белоруссию и с соблюдением ряда условий. Ограничения продлевали несколько раз, в последний — до 1 июля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко называл такие меры «экономической агрессией», в 2016-м в Киеве оценили потери от ограничений по транзиту в более чем $1 млрд.

Третейская группа ВТО пришла к выводу, что Россия ввела ограничения исходя из интересов безопасности, а потому претензии Украины являются необоснованными.

По словам Орешкина, решение по данному спору стало прецедентом, так как раньше у ВТО отсутствовало «какое-либо толкование» статьи XXI генерального соглашения по тарифам и торговле, согласно которому члены ВТО могут отклоняться от обязательств чтобы защитить интересы своей безопасности в «военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Максим Орешкин, Украина
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