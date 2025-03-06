Белый дом заявил о продолжающихся переговорах о ресурсной сделке с Киевом

Переговоры о ресурсном соглашении между США и Украиной продолжаются, Трамп привержен «мирной сделке», заявила пресс-секретарь Белого дома. Она назвала «позитивным сигналом» заявление Зеленского о готовности подписать сделку

Переговоры о соглашении США и Украины о совместной добыче украинских полезных ископаемых продолжаются, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Эти переговоры ведутся, пока мы разговариваем. <...> Президент [США Дональд Трамп] привержен мирной сделке. Он хочет, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что сообщение от президент [Украины Владимира] Зеленского <...>— это позитивный сигнал в правильном направлении», — сказала она.

Ливитт добавила, что перед брифингом виделась с советником президента по нацбезопасности Майком Уолтцем, который «очень усердно» работает над соглашением, и, по ее словам, шел в Овальный кабинет, чтобы предоставить Трампу информацию о том, на каком оно этапе.

Речь идет о соглашении, в рамках которого будет создан фонд, куда Украина будет перечислять 50% дохода от разработки и продажи своих ресурсов. Эти средства будут инвестировать в проекты на Украине. Трамп говорил, что благодаря сделке Вашингтон сможет возместить средства, потраченные на помощь Киеву, — по его оценкам, около $350 млрд. Саму сделку президент США оценивал в $500 млрд и даже в $1 трлн. Зеленский подчеркивал, что речь о компенсации не идет.

Первое, «рамочное», соглашение было одобрено сторонами в конце февраля. В нем не предусмотрены гарантии безопасности от США, на которых изначально настаивала Украина. The Economist писала, что украинский президент не согласится подписать второе соглашение, если оно не будет включать «более широкие гарантии безопасности».

28 февраля ожидалось, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение в ходе визита украинского президента в Вашингтон. Однако встреча закончилась перепалкой, Трамп обвинил Зеленского в нежелании мирных переговоров. Украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Вскоре США приостановили военную помощь Украине. Условиями возобновления поддержки в Вашингтоне называли проведение мирных переговоров и принятие «некоторых мер по укреплению доверия».

После этого Зеленский заявил, что готов к подписанию сделки и благодарен за предоставленную Вашингтоном поддержку. Он сказал, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Зеленский добавил, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление.

5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с Уолтцем дату, место и состав участников переговоров о мире. В тот же день Зеленский сообщил о работе Киева над «планом первых шагов» по приближению мира. Таковыми он называл освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.