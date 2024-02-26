Путин назвал роль ориентиров для молодежи в будущем России

Видеообращение Владимира Путина к участникам церемонии вручения премии общества «Знание» (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Залог будущего России — надежные жизненные ориентиры и традиционные ценности у молодежи, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание». Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности», — сказал Путин.

Президент добавил, что молодые люди должны знать историю страны, которая дает понимание о корнях и переломных моментах, через которые прошли предки. «Это важнейшие, определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом», — подчеркнул он.

В ноябре 2022 года президент утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Согласно документу к ним относятся жизнь, права и свободы человека, патриотизм и ответственность за судьбу Отечества, крепкая семья, труд, приоритет духовного над материальным, а также историческая память и преемственность поколений.