Путин назвал роль ориентиров для молодежи в будущем России
Залог будущего России — надежные жизненные ориентиры и традиционные ценности у молодежи, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание». Оно опубликовано на сайте Кремля.
«Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности», — сказал Путин.
Президент добавил, что молодые люди должны знать историю страны, которая дает понимание о корнях и переломных моментах, через которые прошли предки. «Это важнейшие, определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом», — подчеркнул он.
В ноябре 2022 года президент утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Согласно документу к ним относятся жизнь, права и свободы человека, патриотизм и ответственность за судьбу Отечества, крепкая семья, труд, приоритет духовного над материальным, а также историческая память и преемственность поколений.
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