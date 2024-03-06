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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты рассказали о новой стратегии США для сдерживания России

CSIS описала возможную новую стратегию США для сдерживания России
Сюжет
Военная операция на Украине
США в стратегии сдерживания России должны учитывать Украину, влияние Москвы в других регионах, оказывать давление на Китай, а также опираться на союзников в Европе, считают в CSIS. Путин критиковал новую конфронтацию с Западом
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

США должны разработать новую стратегию сдерживания России, которая может перекликаться с таковой времен холодной войны, но должна учитывать новые реалии. Такое мнение в статье для Foreign Affairs высказали эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в том числе директор программы Европы, России и Евразии Макс Бергманн.

Стратегия должна учитывать тот факт, что Россия продолжит «попытки доминировать на Украине» и что эта страна является ключевой в обеспечении европейской безопасности, считают аналитики. Сдерживание на Украине должно выражаться в «удержании линии соприкосновения как можно ближе к российской границе, сдерживании экспансионистских тенденций России». В стратегии в качестве долгосрочной цели должна быть заложена победа Украины, пишут они.

Из-за того, что внимание США направлено на Индо-Тихоокеанский регион и в отношении Китая конфронтация будет усиливаться, часть обязательств по «сдерживанию» России на себя должна взять Европа, отмечают эксперты. Ей важно снизить зависимость от Вашингтона в военном плане, а также переосмыслить свою роль в НАТО.

Эксперты также призвали «уделять приоритетное внимание защите находящихся под угрозой соседей России, особенно тех, у которых нет четкого и немедленного пути к членству в НАТО» — Армении, Грузии и Молдавии.

Также необходимо применять инструменты для сдерживания влияния Москвы в странах Центральной Азии и Африки в форме поддержки управленческих реформ, торговли и инвестиций, считают в CSIS. Также Вашингтону следует быть осторожным в отношении с Ближним Востоком, где тоже распространяется влияние Москвы.

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Как отмечают авторы, разорвать отношения Москвы и Пекина американской стороне вряд ли удастся, но у Запада есть рычаги влияния на Китай, так как товарооборот между ЕС и США с Китаем превышает его товарооборот с Россией.

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«Любая стратегия США в отношении России должна признавать опасность прямой военной конфронтации. Вашингтон должен оставаться открытым для переговоров с Россией по контролю над вооружениями, кибервойне и региональным конфликтам между союзниками каждой стороны», — предупредили аналитики. Они добавили, что также стоит сохранять каналы связи по вопросам изменения климата и освоения космоса.

Для США важно показать, что они не стремятся к прямому конфликту с Россией, подчеркнули эксперты.

Президент Владимир Путин отмечал, что в начале нынешнего столетия в мире надеялись, что пагубность «военно-идеологической конфронтации прошлого столетия» стала ясна и что для решения глобальных проблем нужны совместные действия. Россия была готова участвовать в строительстве нового миропорядка, но США и их союзники взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, указывал Путин.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сдерживание США Россия Украина
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