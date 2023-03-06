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Мадрид потребовал от США вывезти зараженную плутонием землю из Паломареса

Испания потребовала от США вывезти землю из Паломареса, зараженную после аварии 1966 года
Испанский МИД потребовал от США приступить к вывозу из Паломареса земли, зараженной после столкновения двух американских самолетов в 1966 году, когда на побережье упали четыре атомные бомбы. США дали такое обещание в 2015 году
Бочки с зараженным грунтом из&nbsp;поселка Паломарес
Бочки с зараженным грунтом из поселка Паломарес (Фото: United States Air Force)

Мадрид потребовал от Соединенных Штатов вывезти землю из поселка Паломарес на юго-востоке Испании, которая была заражена плутонием после того, как в результате столкновения двух американских военных самолетов более 50 лет назад на побережье упали атомные бомбы, сообщает El Pais.

Катастрофа произошла 17 января 1966 года. Тогда американский стратегический бомбардировщик B-52G с термоядерным оружием на борту столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-135, семь человек погибли. На борту бомбардировщика были четыре термоядерные бомбы, две из них при падении разрушились. Площадь заражения местности высокотоксичным плутонием составила 200 га, передавала Би-би-си.

После аварии США начали работу по обеззараживанию местности в рамках операции Broken Arrow («Сломанная стрела»), в ней участвовали сотни американских солдат. Тогда в Паломаресе собрали тонны зараженной земли и вывезли в Штаты. Вашингтон хотел продолжить работу, но Испания, где был установлен режим Франсиско Франко, отказалась. Власти уверяли, что с землей все в порядке. Однако, пишет El Pais, в Паломаресе осталось много радиоактивного мусора, закопанного в канавах. В 2007 году там зафиксировали высокий уровень радиации.

В 2015-м США и Испания достигли договоренности, по которой США вывезут из Паломареса около 50 тыс. куб. м земли и перевезут ее в Неваду. Как отмечает El Pais, с тех пор работа застопорилась и зараженная почва все еще остается в пострадавшей местности. По словам источников газеты, несколько месяцев назад Министерство иностранных дел Испании направило госсекретарю США Энтони Блинкену официальный запрос с требованием приступить к изъятию земли, тот передал просьбу Минэнерго США.

Как сообщили собеседники El Pais, официального ответа до сих пор нет, но первоначальная реакция Вашингтона «была положительной». Испанское правительство надеется достичь соглашения в ближайшее время, поскольку двусторонние отношения сейчас «лучше, чем когда-либо за последние годы».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Испания США атомная бомба плутоний
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